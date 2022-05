Talleres va por un triunfo ante Sporting Cristal que lo acerque a los octavos

Talleres de Córdoba, segundo en el grupo H de la Copa Libertadores, irá esta noche por un triunfo ante Sporting Cristal, como visitante en Perú, que lo acerque a los octavos de final. El partido se jugará en el Estadio Nacional de Lima, desde las 21.30, hora argentina, será controlado por el ecuatoriano Luis Quiroz y televisado por ESPN.

El equipo cordobés afronta una buena campaña al cabo de dos triunfos, un empate y una derrota. Con 7 puntos, está a tres del líder, el poderoso Flamengo de Brasil (10), cuando restan dos fechas. Su inmediato perseguidor es Universidad Católica de Chile (4), que jugará de visitante en Río de Janeiro; y cierra Sporting Cristal (1). De esta manera, con una serie de resultados, Talleres podría asegurar su pasaje a la siguiente fase a partir de mañana.

El entrenador portugués Pedro Caixina contará con el mediocampista Héctor Fértoli, quien se recuperó de una molestia muscular, y dispondrá de la mejor formación posible en Lima. Sporting Cristal, sin victorias en el grupo, está urgido de los tres puntos.

Posibles formaciones

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Carlos Lora, Johan Madrid, Rafel Lutiger y Nilson Loyola; Héctor Calcaterra, Jesús Castillo y Víctor Yotún; Irven Ávila, Christopher Olivares y Christopher González. DT: Roberto Mosquera.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Méndez; Matías Godoy, Michael Santos y Fértoli; Federico Girotti. DT: Pedro Caixina.

Árbitro: Luis Quiroz (Ecuador)

Estadio: Nacional (Perú)

Hora de inicio: 21.30 (hora argentina)

Programación de partidos

Hoy:

19.15 - Caracas (VEN) vs The Strongest (BOL)

19.15 - Bragantino (BRA) vs Estudiantes LP (ARG)

19.15 - Peñarol (URU) vs Cerro Porteño (PAR)

21.30 - Boca (ARG) vs Corinthians (BRA)

21.30 - Flamengo (BRA) vs U. Católica (CHI)

21.30 - Sporting Cristal (PER) vs Talleres (ARG)

Mañana:

19.00 - Atl. Paranaense (BRA) vs Libertad (PAR)

19.00 - Nacional (URU) vs Vélez (ARG)

19.00 - Palmeiras (BRA) vs Emelec (ECU)

21.00 - Dep. Táchira (VEN) vs Independiente Petrolero (BOL)

21.00 - Colón (ARG) vs Olimpia (PAR)

21.00 - Tolima (COL) vs América (BRA)

21.00 - Alianza Lima (PER) vs Fortaleza (BRA)