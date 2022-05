Sarmiento versión 2022: fortaleza de local y apuesta a individualidades

Finalizó la participación de Sarmiento en la Copa de la Liga Profesional. Al momento de realizar un análisis de rendimiento en el primer semestre del 2022 es fundamental tener presente los contextos y las formas. Reducir el foco a algunos resultados o los puntos gestados podría distorsionar el balance general. Por eso, hay que abordar la performance de una manera holística: considerando desde dónde partió el Verde, la llegada de un cuerpo técnico y de nuevos jugadores, el rendimiento de otros equipos y lo realizado en el presente con vista al futuro.

Cercano a gustos personales, o alejado de los mismos, Sarmiento volvió a ocupar un lugar central en la agenda de los medios periodísticos nacionales y se codeó con los “grandes” volviéndose, por algunas jornadas, un equipo a observar.

Una realidad que dicta a nuestro fútbol son los resultados y la efectividad que son los puntos logrados según ha manifestado el DT Israel Damonte. Por ello, cabe pensar que, en caso de que el Verde pueda repetir una performance con igual o más cantidad de puntos, podría coquetear con la posibilidad de clasificar a una futura Copa Sudamericana, mientras que, el mismo equipo, en caso de tener un traspié podría regresar a la Primera Nacional. Situaciones dicotómicas en las cuales se verá inmerso el plantel y definirá en función a los números y resultados que obtenga. Cara-cruz; gloria-frustración deportiva. Las dos caras de una misma moneda que tendrá que pasar el equipo de nuestra ciudad.

Números del Verde

De los 14 partidos disputados, Sarmiento ganó 6, empató 3 y perdió 5, con un registro de 17 goles a favor y 24 en contra (dando un saldo de -7 convirtiéndose en el cuarto equipo con peor saldo detrás de Patronato con -15, Talleres -12 y Platense -11). Pese a ello, logró quedarse en la puerta de la clasificación a la próxima instancia alcanzando los 21 puntos. No obstante, es cierto que, mirando la zona B, el Verde hubiera logrado la clasificación cosechando más puntos que Tigre y Aldosivi (20).

El árbol no debe tapar el bosque y ese es el análisis que le cabe a Sarmiento a partir de los números. Si bien es cierto que no cerró de la mejor forma el semestre, tras caer goleado contra River en Junín y perder con Talleres de visitante, los puntos logrados permitieron que escalara en la tabla de promedios superando a varios equipos para alcanzar el puesto 24.

En el Eva Perón, donde supo construir su fortaleza, cosechó 14 puntos, producto de 4 victorias y 2 empates, perdiendo solamente contra el Millonario. Por otro lado, de visitante, cayó en 4 partidos, igualó 1 vez y ganó en dos ocasiones. Esta marca de un registro de 7 puntos, sobre 18 posibles, fuera de nuestra ciudad.

En lo que hace a los números en el juego, el Verde siempre se vio superado en la posesión de pelota, construyendo su juego a partir del protagonismo del rival. Solamente en dos ocasiones tuvo mayor posesión del balón: ante Platense y Barracas Central. Además de haber sido en dos ocasiones en las que el equipo jugó en condición de visitante, también primó otro denominador común: fueron dos derrotas. Esto da la pauta de que el protagonismo (e idea) de Sarmiento no pasaba por hacerse el dueño de la pelota, sino por el destino de la misma y la eficiencia de los recursos utilizados.

En lo que hace a números secundarios, Sarmiento recibió dos expulsiones (Andueza y Mainero) y 31 tarjetas amarillas a lo largo de las 14 fechas de la Copa de la Liga Profesional. El jugador que encabezó las amonestaciones fue el mediocampista Mancilla (con ocho), seguido por Andueza con cuatro, y con tres se encuentran el defensor Sauro, los mediocampistas Mainero y Méndez, y el delantero Toledo. Detrás se posicionan el volante Arismendi y el capitán Torres (dos), y el resto de futbolistas que vieron la tarjeta amarilla en una ocasión como Bettini, Núñez, Rosso y Vismara, entre otros.

Análisis sobre el juego del Verde

Pelotazo de Acosta para que la peine Torres y sea López quien defina por encima del arquero para convertir en su presentación oficial en Sarmiento y decretar la primera victoria del torneo. Fórmula similar ante Patronato: desborde, centro y frontazo de Torres para darle otra victoria al Verde. Estos dos goles sintetizan la idea de Sarmiento en ofensiva: sin demasiada gestación, pocos futbolistas volcados al área rival, privilegiando la velocidad, finalización y efectividad.

En tal sentido, se destacan los destellos individuales de Arismendi y Brea por las bandas siendo partícipes de varios goles ya sea por el hecho de convertirlos o desbordar para asistir y de llegadas individuales al área de los mediocampistas Mancilla o Mainero. También se puede resaltar un gol de jugada prepara ante Unión, algo que también se vio e intentó ante Flandria por Copa Argentina, sin terminar en gol, y lo que es el poderío del Verde: las pelotas detenidas. Sarmiento convirtió tres tantos a partir de tiros de esquina en las cabezas de Andueza (ante Unión), Toledo (a Barracas) y Torres (contra San Lorenzo). Desde la vía del penal, el capitán Torres fue el encargado de anotar frente a Newells y San Lorenzo.

En lo que hace a la otra faceta, la defensiva, muchos de los goles que recibió el Verde fueron por no imponerse en los duelos, ya sea por desatender los marcajes individuales o no imponerse, ya que, en muchas situaciones contaba con mayor cantidad de futbolistas en el área o el sector involucrado y no supo aprovechando, siendo ineficiente en términos de personas implicadas y objetivo perseguido.

Los goles recibidos ante Banfield, Unión, Newells y River son claras muestras de lo expuesto, encontrando el mayor ejemplo ante Gimnasia en el autogol de Andueza cuando no había ningún otro futbolista rival en el área y, al intentar despejar, la pelota terminó colándose en la propia valla. En lo que hace a pelotas paradas en contra, sufrió tres goles desde la pena máxima ante Platense, la Academia y San Lorenzo.

Pese a lo descripto, es imperioso resaltar para el hincha de fútbol que, tanto Racing como River, fueron casos excepcionales en los que el rendimiento del conjunto de nuestra ciudad no fue el mejor ni encuentra un correlato a lo que se intentó desarrollar en el resto de los cotejos. No obstante, es para destacar que ambos equipos, que suelen enmarcarse bajo el rótulo de “grandes”, se encuentran entre los ocho mejores equipos de la Copa de la Liga Profesional y supieron someter al Verde a su juego.

Presencias

El mediocampista Emiliano Méndez fue el futbolista que más minutos acumuló: un total de 1.200, haciéndose presente en casi todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional, exceptuando la fecha 12 contra Argentinos Juniors. En segundo lugar, Andueza disputó 1.190 minutos, jugando como titular en todas las presentaciones en las que estuvo. En tal sentido, solo se ausentó ante Racing debido a la expulsión (por doble amarillo) que sufrió ante Barracas Central.

Finalmente, como correlato y en diálogo con lo que viene siendo su gran rendimiento temporada tras temporada, el delantero y capitán Jonatan Torres alcanzó la marca de 1.127 minutos a lo largo de todo el campeonato. Otro de los jugadores a resaltar con gran cantidad de partidos es el defensor lateral Bettini (se perdió tan solo tres encuentros), cediéndole su lugar al uruguayo Jean Pierre Rosso en tales ocasiones.

Visto bueno para los refuerzos

Vale aclarar la distinción entre refuerzos y jugadores nuevos en un plantel. En el caso de Sarmiento, es preciso enfatizar en la primera definición, ya que, los futbolistas que arribaron a esta institución a mediados de enero del corriente año jerarquizaron al plantel. Precisamente, del 11 ideal propuesto por este medio, 7 jugadores llegaron en el último mercado de pases: Acosta, Bettini, Sauro, Andueza, Méndez y Mancilla. Por su parte, Arismedi fue cobrando notoriedad y haciéndose de un puesto, al igual que Brea con un proceso similar desde la Reserva (uno de los pocos casos “made in Sarmiento” del equipo titular).

El caso de López, líder dentro y fuera de la cancha como lo marcan sus compañeros y personal del club, es particular debido a la especificidad que presenta y que fue él quien eligió al Verde (ya que muchos clubes estaban interesados) para este momento de su carrera. Es cierto que no estará en su mejor esplendor físico, pero su aporte va más allá de lo que pueda realizar dentro del campo de juego como los goles convertidos. Asimismo, también supo apostar a relevos como el caso del arquero Ayala, que se volvió un jugador fijo en el armado del 11, o los defensores Guanini y Rosso. El resto de las posiciones están bien cubiertas con jugadores que han venido teniendo rodaje, como Chicco, Vismara o Quiroga en el mediocampo; o Gondou en ataque.

DT Israel Damonte

El joven entrenador oriundo de Salto, provincia de Buenos Aires, de 40 años parecería haber encontrado su lugar en el Verde. Con experiencias (no tan gratas) en Huracán y Arsenal, clubes en donde las derrotas duplicaron a las victorias, Damonte pudo liderar a un equipo que fue animador de la Copa de la Liga Profesional y que supo arrimarse al lote de los de arriba. Si bien es cierto que fue un deslucido cierre, en función a rendimiento y números, dio que hablar y el saldo fue positivo ya que el objetivo se cumplió y se logró escalar posiciones en la tabla de promedios.

En lo que hace a los números del DT Damonte, con esta campaña en Sarmiento, acumuló 53 partidos dirigidos como entrenador de la máxima categoría con una marca de: 15 triunfos, 13 empates y 25 derrotas. También es para destacar el encontrar matices de juego fundados en las individualidades ofensivas y la continua búsqueda de una solidez defensiva en las pelotas quietas. Asimismo, un aceitado sistema de 4-4-2, el cual utilizó a lo largo de todo el campeonato en el Verde. Esto no es un dato menor considerando que en Huracán supo probar con un sistema de 4-3-3 y en Arsenal un 5-3-2, disposiciones tácticas que no le rindieron y tuvo que seguir alternando sin conseguir resultados.

El desafío para la próxima temporada será seguir fortaleciendo el funcionamiento ofensivo a partir de asociaciones y dotar de cierta regularidad al rendimiento del equipo. También la solidez defensiva debido a que el Verde recibió 24 goles a lo largo de 14 fechas del torneo, ubicándose como el segundo equipo al que más goles le hicieron. Finalmente, retomando las escuelas “futbolísticas” de nuestro país, vale preguntarse ¿cómo se define el actual DT de Sarmiento? ¿En qué estilo de juego se inscribe?

Por lo demostrado a lo largo de sus tres experiencias como DT, con especial énfasis en el Verde, y las declaraciones brindadas en contacto con la prensa, se puede asociar a Damonte con la escuela “bilardista” ya que Sarmiento amoldó su funcionamiento al rival de turno, no buscó hacerse del protagonismo a partir de la posesión de pelota y cobraron vital importancia las pelotas detenidas tanto a favor como en contra. Un hecho no menor es el pasado Pincha del actual entrenador que supo vestir la casaca de Estudiantes entre las temporadas 2000-2002; 2003-2004; 2013-2017.

Copa Argentina, un tema aparte

Este año, al igual que las últimas presentaciones del Verde en Copa Argentina, merece ser un análisis aparte. Más allá del condicionante de ser, retomando la jerga española, un estilo “mata-mata” (a eliminación directa), el conjunto de nuestra ciudad pareciera no sentirse a tono con tal forma sin lograr imponerse ante rivales de menor jerarquía.

Las eliminaciones previas ante AllBoys, Deportivo Morón, Deportivo Merlo, Los Andes, Temperley y la última experiencia ante Flandria dan muestras de lo expuesto. No obstante, en las últimas participaciones también se vio eliminado frente a Atlético Tucumán y Talleres. Pese a los imponderables y resultados de turno, los Octavos de final parecen ser el punto de inflexión y objetivo a superar por parte de Sarmiento edición a edición.

En el último partido disputado en Córdoba, frente al Canario, cuando todavía existía la posibilidad de ingresar al cuadro de los ocho mejores de la máxima categoría del fútbol argentino, ante un deslucido rival que no había logrado ganar fuera de Jauregui en lo que iba del 2022, Sarmiento fue su peor rival y, entre el nerviosismo y la imprecisión, terminó cediendo territorio y perdiendo un partido que, a priori, resultaba accesible. “Batacazo” fue el titular de los medios nacionales para rotular este hecho, siendo una de las sorpresas de la que Copa Argentina y, para equipo liderado por el DT Damonte, un caso más de los traspiés del Verde en esta competencia.

Opiniones expertas en el mundo Sarmiento

Para complementar el análisis realizado por este medio, Democracia dialogó con tres periodistas expertos en el mundo Sarmiento que, ya sea por el trabajo periodístico o el fanatismo de hincha, siguen el día a día del club.

Uno de ellos fue Nicolás Munafó, conductor del programa televisivo “Bien de sábado”, transmitido por el canal C5N, y confesó ser hincha del Verde. Sobre la última campaña de este analizó: “Fue un buen torneo. Sumar 21 puntos no es fácil y, para mí, era la zona más difícil. Se hizo partidos importantes con equipos que terminaron peleando arriba. Los jugadores entraban a la cancha sabiendo a qué iban a jugar”. “Para mejorar quizás podría marcar el hecho de tener un poco más la pelota o defender con la posesión de la misma. Los partidos más débiles se vieron ante equipos de características similares como Barracas Central, Platense o Flandria por Copa Argentina”, añadió.

Otra de las voces implicadas es la de Federico Galván, periodista deportivo juninense que forma parte del staff del medio partidario “Sentimiento Verde” y conduce el programa radial “Línea de juego”. En tal sentido, respecto al juego de Sarmiento indicó que se basó en “una estructura defensiva sólida y, a partir de eso, ponerse a mirar el arco de enfrente” y explicó: “Un sistema de 4-4-2 y lo hizo mejor cuando presionó al rival cerca de su arco. El mejor ejemplo es contra Defensa y Justicia: al tener al equipo volcado ahí, los carrileros como son Brea y Arismendi se vuelven más desequilibrantes y también más determinantes Toledo y Torres”. “Cuando se repliega demasiado, lógicamente, el arco de en frente le queda lejos”, resaltó y concluyó: “El desafío es reacomodar el plantel porque hay una cantidad enorme de jugadores”.

Nicolás Morente, con un importante pasado como productor en TyCSports, que, además, supo formar parte del staff de “Sentimiento Verde”, y con presente periodístico en la provincia de San Luis, también dio su opinión. Tras dar su visto bueno sobre la campaña de Sarmiento y consideró que “el mejor partido del equipo en el torneo fue contra Gimnasia”. Además, abordó la figura del DT Damonte y opinó: “Encontró respuesta de los jugadores, recursos en las pelotas paradas y concentración. Un acierto fue cambiar de banda a Arismendi y la apuesta en Méndez. Acosta fue una baja importante porque era un arquero que dio respuesta”.

En tal perspectiva, indicó: “Conoce las limitaciones y fortalece lo que le sale bien” y criticó: “Le faltó una idea para atacar”. Finalmente, se puede observar que la opinión generalizada por el público perteneciente al mundo del fútbol, y específicamente al Verde, brinda un visto positivo a lo que fue la campaña en la Copa de la Liga Profesional.

El desafío será cómo seguir trabajando, y fortaleciendo, la parte defensiva para encontrar un aceitado funcionamiento colectivo. De esta forma, será una continua búsqueda con el fin de aprender de los puntos soslayados en el camino que hubieran posibilitado lograr la deseada clasificación a cuartos de final, mientras que la tabla de los promedios continúa acechando en el corriente año. Tarea nada sencilla para la última parte del año.

Pretemporada: El plantel vuelve manaña a entrenar

Sarmiento finaliza hoy su receso tras la Copa de la Liga Profesional, en la que se quedó a las puertas de la clasificación a cuartos de final.

El plantel dirigido por Israel Damonte retornará mañana a las prácticas, pensando en el inicio del Torneo de la Liga Profesional, previsto para el fin de semana del 5 de junio. La vuelta al trabajo está pautada para las 16, en el Centro de Alto Rendimiento. Además, durante el transcurso de la semana se esperan novedades en el mercado de pases.



