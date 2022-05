Planeta Gran DT: la creación de un joven linqueño que continúa vigente

Hoy en día, con la tecnología al alcance de la mano, el incentivo de ejecutar las ideas que dan vueltas en nuestro subconsciente es mucho más fácil. Sin embargo, el caso del linqueño Gabriel Hernando (30 años), es particular. En el año 2009 obtuvo su primera computadora y enseguida creó una página web que es utilizada por fanáticos del fútbol profesional de todo el país.

Hernando inició el proyecto de una página en donde, previo al cierre de cada fecha del torneo, los concursantes pueden saber los puntajes que tendrán sus jugadores. “Empecé hace casi 13 años, un 28 de mayo (2009) creé la página, me compré ese año la computadora y un amigo de mi hermano me recomendó que jugara al Gran DT, ya que me gustaba mucho el fútbol”, recordó. “Buscaba información de jugadores para armar mi equipo y pensé ‘por qué no compartir lo que investigo y que se expanda para llegar a más personas’; por lo que decidí crear una web. En ese momento había muchas más páginas del Gran DT que después, con el tiempo, se fueron perdiendo”, comentó.

Sin embargo, tras su auge en el cambio de década, el concurso perdió la masividad que supo tener, pero, en la actualidad, PlanetaGranDT.com.ar mantiene la esencia de aquellos años. “Con el tiempo ha perdido su gran popularidad, pero todavía hay gente que lo juega. Tenía 17 años y la cree como un hobby y de a poco fue haciéndose conocida”, relató el linqueño y aclaró que “primero era un blog común, bajo el nombre ‘Blog Lincoln Gran DT’, pero las vistas aumentaron rápidamente y al año de la creación pagué un dominio para obtener el .com.ar”.

En concreto, lo que el administrador de la página publica en su Web son estadísticas, goles de cada deportista; las tarjetas que tiene cada jugador y las posibles formaciones de la primera división del fútbol argentino que ayudará a los usuarios de Gran DT a formar sus propios equipos simbólicamente. En este marco, Hernando explicó que “para publicar sobre las posibles formaciones tengo un listado de cientos de páginas que reviso a diario y voy leyendo; y veo los jugadores que hay todos los días; chequeo los lesionados y ahí voy armando todo para publicar”. Además de poder consultar las estadísticas resalta que “en la página, además, hay un chat y siempre hablamos, hay mucha gente que se prende”.

En relación a la parte monetaria destacó que solo utiliza Google AdSense que le alcanza para pagar el dominio (.com.ar). “Lo empecé como un hobby, pero hoy se hizo un trabajo porque, prácticamente, me lleva mucho tiempo, es lo que hago todos los días y de esto vivo también”, detalló. Hernando financia sus gastos personales por medio de los distintos torneos que organiza en la plataforma, los cuales tienen un costo de inscripción de 3.000 pesos por fecha, de los cuales 2.500 se destinan al pozo común y 500 en colaboración con la Web. Los torneos tienen un cupo de 20 personas, entre los cuales compiten con sus equipos por los tres primeros lugares, el ganador recibe 25.000 pesos, el segundo puesto 15.000 y el tercero 10.000. “En los torneos se copan muchas personas, han llegado a jugar 700 personas y ahora bajó un poco, hay 600”, resaltó.

El Gran DT

El reconocido juego Gran DT, es un concurso ideado por Clarín que tiene sus inicios en el año 1995 y donde los lectores pueden crear un equipo de once jugadores con cinco suplentes integrados por futbolistas de la Primera División del fútbol argentino. Una vez finalizada la fecha, los periodistas del diario le dan puntajes al desempeño de cada jugador en sus respectivos partidos. A dichas evaluaciones, se le suman puntajes adicionales como goles convertidos, penales atajados, valla invicta y por ser la figura de la cancha, o en su defecto, se restan tantos por goles recibidos, goles convertidos en contra de su propia valla, penales errados o por recibir tarjetas amarillas y/o rojas.

El participante que suma más puntos al final del campeonato se convierte en el ganador y obtiene el dinero brindado por Clarín. Este juego provoca que los concursantes tengan que seguir el día a día de los distintos jugadores ajenos a su club, ya que en caso de lesiones o de no ser tenidos en cuenta, perjudican el puntaje final fecha a fecha.

A partir de la edición del año 2008, el concurso tuvo una vuelta de tuerca, pasó a realizarse de forma virtual y comenzó a ser abierta a todo el mundo a través de Internet. La novedad permitió nuevas modalidades como torneos privados entre amigos o ranking de escuelas dentro de la Web del Gran DT. Si bien con los años el concurso pasó de moda, hoy es jugado por un número importante de personas que sacan a relucir su criterio futbolístico ante sus amigos o simples desconocidos.

Su popularidad a pique

Con el pasar de los años, el Gran DT fue perdiendo su popularidad, lo que derivó en una baja en el número de sus jugadores, por lo tanto, una disminución en las visitas a Planeta Gran DT. “Por suerte entran bastantes, después de la versión en papel cayó mucho la cantidad de participantes. La fecha pasada jugaron 259.767 personas nada más, se vino muy abajo”, señaló el entrevistado. En la misma línea, el linqueño indicó que Clarín “se quedó en el tiempo con los premios, y es una lástima porque está bueno para el que le gusta el fútbol”. Y agregó que “cuando arrancó en 2008, el campeón del torneo ganaba 100 mil pesos y el de la fecha 10 mil, para ese año, era un montón de plata”.

Luego, Hernando enfatizó que “para esta edición que arrancó en febrero agregaron más plata, pusieron 500 mil para el campeón. A comparación de cuando había arrancado, es un cambio”. “A veces pienso en abandonar la Web porque es muy cansador estar tanto encerrado, pero luego pienso que dejo colgado a miles de personas y me apena. Además, me motiva ver la cantidad de usuarios que entran a visitarla”, finalizó, con un mensaje alentador hacia las hinchadas de Planeta Gran DT.