Israel Damonte: "Los números en este semestre fueron buenos"

Sarmiento comenzó su receso luego de haber finalizado su participación en la Copa de la Liga Profesional. La derrota del domingo pasado ante Talleres, en Córdoba, marcó el final de un semestre que dejó como saldo 21 puntos para el equipo juninense, una cosecha que asegura cierta calma transitoria en relación a la pelea en la tabla de los promedios para la permanencia en Primera División.

En diálogo con Democracia, el DT del equipo juninense, Israel Damonte, habló del balance de su primer campeonato al frente del equipo y la preparación para lo que viene, el Torneo de la Liga Profesional, que comenzará a principios de junio. Además, confirmó que hoy mantendrá una reunión con la dirigencia encabezada por Fernando Chiófalo, para evaluar posibles refuerzos y adelantó que habrá una "reducción del plantel".

-Terminó la Copa de la Liga Profesional, con un 50% de efectividad de puntos logrados, con buenos resultados en el estadio Eva Perón, aunque no pudieron clasificar a cuartos de final y quedaron eliminados de la Copa Argentina, ¿cuál es el balance que hace del semestre?

-Creo que los números fueron buenos. Estamos conformes, de local nos hicimos muy fuertes, logramos cuatro victorias, dos empates y la única derrota fue contra River. Nos propusimos hacerles sentir a nuestros rivales la localía, es uno de los puntos que hablamos cuando empezó la pretemporada. Por supuesto, nos hubiera gustado lograr algunos puntos más y meternos en cuartos de final, pero también podríamos haber sacado menos. Sobre todo, si tenemos en cuenta cómo arrancamos la temporada cuando llegamos, éramos el último equipo en la tabla de promedios y hoy vemos que pudimos pasar a varios equipos.

-En la última fecha, contra Talleres, necesitaban ganar y esperar que no lo hicieran Argentinos Juniors ni Defensa y Justicia para poder clasificar a cuartos, ¿entraron a la cancha con alguna expectativa o sentían que esa combinación de resultados era poco probable?

-Por supuesto que la ilusión estaba, llegamos a la última fecha con posibilidades de meternos en ese reducido. Hubiese sido algo muy lindo, más allá de que nuestro torneo es otro. Lamentablemente, de los últimos seis puntos no pudimos lograr ninguno (derrotas contra River y Talleres) y nos quedamos cerca, pero no alcanzó. A veces, en el fútbol, las cosas suceden y otras veces no.

-Después de haber tenido un campeonato sólido en su mayor parte, ¿cómo explica el final un poco desdibujado, con tres derrotas consecutivas, contando las dos últimas de la Liga Profesional y la eliminación contra Flandria por Copa Argentina?

-Tuvimos un muy buen, ya desde el primer partido con Atlético Tucumán (con triunfo 1 a 0), luego vino el partido contra Banfield en el que fuimos claramente perjudicados (N. de R.: fue empate 2 a 2 en el Eva Perón y el "Taladro" logró la igualdad en tiempo de descuento). Hoy, al final del recorrido, vemos que esos dos puntos hubieran sido muy importantes, pero se dio un descuento y después se dieron dos minutos más, algo que no había visto en toda mi vida en el fútbol.

Pero fue un campeonato muy parejo, en algún momento sufrimos dos derrotas consecutivas, con Barracas Central y Racing, pero logramos salir a flote y nunca dejamos de ser un equipo competitivo. Hasta que llegó el partido con River, que nos agarró después de esa serie de cuatro fechas en las que sacamos 10 puntos de 12 (triunfos sobre Gimnasia de La Plata, San Lorenzo y Defensa y Justicia; y empate con Argentinos Juniors).

Llegábamos muy bien y sabíamos que era una fiesta para toda la ciudad. Teníamos claro que si lográbamos ganar, íbamos a pasar a River en la tabla por un punto, a falta de una fecha. Pero fue una anoche atípica, en la que no nos salió nada y terminó siendo una dura derrota (por 7 a 0). Fue un golpe duro para el plantel, que nos sacó un poco de eje y nos jugó en contra en el sprint final. Pero el fútbol es eso y por todo esto es el deporte más lindo del mundo, más allá de que siempre hay opiniones con el diario del lunes.

-En esos "diarios de lunes", una de las críticas que han aparecido con más fuerza fue que, teniendo jugadores de gran calidad en ataque, hubo muchos momentos en los cuales el equipo asumió una postura demasiado defensiva, ¿coincide?

-Hay diferentes formas de competir, jugar y lograr resultados. Nosotros somos un equipo muy duro, muy difícil para los rivales. Tratamos de armar la táctica y la estrategia en función de los que tengo delante de mí, no de quienes tengo detrás. ¿Qué quiero decir? Que es imposible conformar a todos, a los hinchas, a los periodistas, al presidente, al vice y al director deportivo. Lo que tengo que hacer es lograr que el equipo entienda en dónde podemos ser efectivos. Y la efectividad son los puntos. No me interesa la posesión de la pelota si no voy a poder lastimar al rival.

Contra Talleres, por ejemplo, no manejamos la pelota, pero si miramos la estadística de los tiros al arco, fueron 3 para ellos y 2 para nosotros. Entonces, si con el 70% de las posesión solamente rematamos una vez menos que el rival, eso quiere decir que la tenencia del balón en sí misma no es lo esencial. Quizás no les gusta a algunos nuestra manera de jugar, otras se ríen, pero no es mi trabajo detenerme en eso, sino en pensar en lo que es más efectivo para el equipo, en que los jugadores que tenemos, según sus características, estén cómodos dentro de la cancha y puedan rendir.

-¿Pero no cree que mejorando en la tenencia y el manejo de la pelota podrían generar más opciones de gol?

-Sí, pero eso tengo que tener a los jugadores con las características indicadas para hacerlo. Si miramos estadísticas del fútbol argentino, en la gran mayoría de los partidos, los equipos que dominan la posesión pierden, salvo River o Racing, en este torneo.

En el partido de Copa Argentina, Flandria nos hizo dos goles y los que proponíamos en ataque, los que manejábamos la pelota, éramos nosotros. Entonces, aunque a muchos les pueda sonar raro, cuando tenemos demasiado tiempo la pelota empiezo a preocuparme. Al menos así lo veo, por eso hemos tratado de hacernos fuertes desde lo defensivo y desde allí lastimar al rival con nuestras herramientas.

-La llegada de Lisandro López fue la noticia del verano y despertó expectativas en los hinchas, ¿por qué terminó teniendo menos participación en cancha de lo que se esperaba?

-Es un jugador importantísimo para nosotros. En el inicio le tocó jugar como titular, en los dos primeros partidos, con Atlético Tucumán (fue el autor del gol del triunfo) y Banfield. Para la tercera fecha, contra Platense, le preguntamos cómo se sentía, prefirió ir al banco, entró en el segundo tiempo y sufrió una lesión. Volvió contra Barracas Central (como visitante, en cancha de Huracán), en la séptima fecha, veníamos de ganarle a Unión de Santa Fe y no queríamos sacar a los dos delanteros que venían rindiendo.

Lo hablé con él y le transmití que me parecía mejor tenerlo en plenitud en la parte final de los partidos y no llevarlo a una situación de desgaste físico, que tal vez no lo favorecía, porque es un jugador que destaca por la tenencia y nosotros estábamos intentando un juego más directo. Fuimos charlando y le dije que iba a ser un jugador importante para intentar sostener un resultado o para ir a buscarlo, con 30 minutos, 40 minutos o un tiempo entero. Es algo conversado, él lo entendió, y considero que nos dio cosas muy importantes.

-El próximo torneo va a ser con formato todos contra todos, ¿cree que los favorece o es una modalidad que termina perjudicando a los equipos menos poderosos?

-Para ganar un campeonato, sin dudas que nos es lo mejor. Para equipos como el nuestro, lo cierto es que crecen las posibilidades de pelear en un torneo como el que acabamos de jugar. De hecho, Sarmiento, que estuvo en la Zona A, consiguió más puntos que Tigre y Aldosivi -ambos con 20-, que clasificaron por la Zona B y van a tener la posibilidad de pelear por el título. Nos tocó la zona más complicada, con River, Racing, Argentinos Juniors, Talleres y Defensa y Justicia. En un torneo largo, es bueno saber que vamos a jugar todos contra todos, aunque sea más complicado para luchar arriba.

-¿Está conforme con el plantel? ¿Ya está pensando en los posibles refuerzos para el próximo campeonato?

-Sí. Quizás la gente no lo sabe, pero estamos trabajando con un plantel de 38 jugadores, es demasiado grande y no es lo normal. Estoy muy agradecido con todos los futbolistas, porque han competido, han mantenido un nivel de concentración, de exigencia y de compañerismo muy alto. Necesitamos achicar el plantel, y (hoy) nos vamos a reunir con la dirigencia para ponernos de acuerdo. Hay algunos chicos que ya merecen un lugar y a veces están tapados por otros jugadores. A partir de allí, veremos los futbolistas que podemos llegar a traer y otros tendrán que irse.

-Después de 6 meses, ¿está cómodo en Sarmiento o sigue tratando de adaptarse?

-Muy feliz. Es un club que me gustaba desde antes de venir. También me gusta la ciudad, la vida aquí y el día a día. Hemos estado bien, no solamente yo, sino el resto de mi cuerpo técnico y también mi familia cuando vino a visitarme.

Espero seguir un largo tiempo más en el club, no solo este año, sino pensar más allá y construir algo importante de cara al futuro, aunque sé que a veces es difícil, porque en el fútbol se necesitan resultados. Mientras tanto, tratamos de lograr la mayor cantidad de puntos posible, para dejar al equipo en Primera y, a partir de allí, pensar en un Sarmiento cada vez mejor.

