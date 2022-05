Sarmiento visita a Talleres en su última chance para meterse en los cuartos de final del torneo

Sarmiento buscará esta tarde, desde las 16 en Córdoba, una misión que, desde los números, asoma como poco menos que imposible: meterse en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Para ello, el equipo de Israel Damonte deberá derrotar a Talleres, en el estadio Mario Alberto Kempes, y esperar un guiño de los resultados en otras tres canchas, para tener su lugar en la fase final del campeonato.

En la previa, la tarea se presenta no del todo accesible para el Verde, que llega al duelo ante los conducidos por el portugués Pedro Caixinha golpeado desde lo anímico por las dos últimas derrotas: frente a River, 7 a 0 en el Eva Perón; y, el miércoles últimos, ante Flandria, en el estadio de Belgrano de Córdoba, por Copa Argentina.

Del otro lado, estará un Talleres que transitó con escaso éxito la Liga Profesional, pero pelea por la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto juninense entrenó durante toda la semana en tierras cordobesas, luego de su fallida presentación en Copa Argentina, a la espera del encuentro de esta tarde.

Para llegar a los cuartos de final, Sarmiento, que suma 21 puntos en la Zona A, necesitará de una combinación múltiple de resultados, que, aunque no imposible, parece poco probable: además de ganar su compromiso ante Talleres, para alcanzar las 24 unidades, deberá esperar a que Defensa y Justicia (22 puntos) no le gane como local a Patronato de Paraná; que Argentinos Juniors (22) no supere como local a Unión de Santa Fe; y que Gimnasia y Esgrima de La Plata (21 unidades) no derrote El Bosque a Newell's Old Boys de Rosario.

Hasta el momento, los cuatro clasificados por el grupo son Racing, River, Newell's y Defensa y Justicia, pero únicamente los dos primeros tienen su boleto asegurado a cuartos de final. En caso de que Newell's, Defensa y Justicia o Argentinos ganen su partido, serán inalcanzables para el equipo de Junín.

Por otro lado, una eventual igualdad en puntos también perjudicaría al Verde, que registra una diferencia de gol negativa (-6), luego de la goleada en contra que sufrió frente al Millonario. De esta manera, la única forma de que los de Damonte clasifiquen a cuartos en un escenario de igualdad de puntos sería descontando esta tarde el diferencial de goles, goleando a Talleres por una brecha de 6 goles o más, situación que también parece poco posible.

En cuanto al equipo, Sarmiento formará con Josué Ayala en el arco; línea de cuatro defensores, con Jean Pierre Rosso, Federico Andueza, Gastón Sauro y Federico Rassmusen; en el medio, Julián Brea, Harrinson Mancilla, Emiliano Méndez y Yair Arismendi; y en la delantera, Jonatan Torres y Javier Toledo.

El historial

El registro de antecedentes muestra que Sarmiento y Talleres de Córdoba se enfrentaron en 16 oportunidades, 9 de ellas en Primera División.

El Verde logró un triunfo, mientras que la "T" se impuso en 7 ocasiones y empataron en las 8 restantes. En la pasada temporada, se midieron en dos ocasiones, ambas en el estadio Eva Perón: en la Copa de la Liga Profesional fue empate 1 a 1, mientras que en el Torneo de la Liga Profesional, en el segundo semestre, fue victoria visitante, por 2 a 1.