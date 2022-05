Última posición y peores números de la Liga Profesional: el complicado presente de Talleres

Córdoba puede ser la última estación del recorrido de Sarmiento por la Copa de la Liga Profesional. Talleres, el rival de turno del conjunto liderado por Israel Damonte. Ambos equipos se juegan más que tres puntos, debido a que puede estar en juego la finalización del torneo.

La T no quiere terminar último y, en busca de su tercera victoria en el campeonato, buscará cerrar con una sonrisa su performance en condición de local. En tal sentido, los números no son buenos en la competencia doméstica: 2 victorias, 2 empates y 9 derrotas, con una marca de 8 goles a favor y 21 en contra (un saldo de -13 en la diferencia de gol).

El Verde, con la ayuda de otros resultados, intentará ganar para meterse entre los ocho mejores de la máxima categoría.

Dos equipos que llegan golpeados, aunque más el equipo de nuestra ciudad que el cordobés, ya que, este último, igualó en 2 ante Flamengo en la semana y tiene cierta ilusión conquistada.

En función de ello, el 11 que jugaría ante Sarmiento sería: “Alan Aguerre; Francisco Álvarez, Ramiro González Hernández, Tomás Palacios y Ángelo Martino; Federico Torres, Fernando Juárez, Santiago Toloza y Enmerson Batalla; Matías Esquivel y Michael Santos”.

Dos voces cordobesas

Castellano es cordobés y apasionado por el mundo del deporte. Precisamente él se dedica a cubrir el fútbol de la Provincia y a los representantes en las máximas categorías a nivel nacional. En tal sentido, cubre la diaria de Talleres para el canal televisivo Showsport y el Canal C, ambos medios multimedia de Córdoba.

En diálogo con Democracia, Castellano brindó su mirada sobre el presente de la T: “Es muy malo, no hay otro tipo de calificativos para definirlo y merecidamente hablando”.

Para ello, fundamentó: “Al comienzo, cuando llegó Ángel Guillermo Hoyos se hablaba del tema de los arbitrajes que han sido realmente malos. Con el correr de los partidos, y la llegada del nuevo cuerpo técnico, te das cuenta de que el plantel es corto y le falta jerarquía”.

“Las críticas, en Córdoba, le llueven a Andrés Fassi. De clasificar a la Copa Libertadores, pelearle mano a mano el torneo pasado a River y jugar la final de la Copa Argentina contra Boca, a este presente que deja mucho que desear”, contextualizó.

Sobre el objetivo de la T dijo que “es meterse en Copa Sudamericana o Libertadores a fin de año, por lo que se verá obligado a sacar muchos puntos en el segundo semestre. Si bien está bien ubicado en la tabla de promedios, pero ha sacado solo 8 puntos de 39 puntos”.

Respecto a la figura del DT Pedro Caixinha comentó: “Se pensó que su llegada iba a ser la gran solución para un equipo golpeado y no lo fue. Quedó vislumbrado que el desarmado del plantel y las 14 incorporaciones, y no refuerzos de jerarquía, lo perjudicaron”.

También analizó: “Le falta experiencia, pero no anda con vueltas y ha dejado algunas declaraciones polémicas en esta última semana al hacer decir que hay muchos jugadores con falta de actitud y motivación para el torneo argentino”.

Para complementar la nutrida mirada de Castellano, Democracia también dialogó con otro periodista especializado en la materia: Maximiliano Molina, el encargado de la sección deportiva de radio Sucesos.

“El mal presente no tiene un solo justificativo, han sido muchas las cuestiones que han influido en esto. No hizo una buena pretemporada considerando que iba a disputar tres competencias, llegó tarde el cuerpo técnico, no se eligió el DT acorde y futbolistas que se quedaron con mala predisposición”, manifestó Molina.

“Talleres tiene por costumbre traer apuestas e indudablemente esa acción demanda un tiempo de adaptación. Debido a los atenuantes mencionados y algunas lesiones, las apuestas saltaron a la cancha y no estuvieron a la altura”, siguió.

Asimismo, informó que “los seis o siete scouting que armaron el plantel fueron despedidos”.

Acerca de la figura del DT, Molina, coincidió con Castellano en que “tiene personalidad” y señaló: “Lo que se dice en la prensa cordobesa es que con Medina hablaban de fútbol y con Hoyos de religión. Ahora pareciera retomarse las cuestiones más relacionadas al fútbol nuevamente”.

El DT portugués Pedro Caixinha

Caixinha nació en Beja, Portugal, tiene 51 años y una gran experiencia como director técnico, en una carrera que comenzó en su país en el Uniao Desportiva de Leiria.

El flamante DT Caixinha en 2014 se consagró campeón de la Copa México, junto al Santos Laguna, equipo con el cual conseguiría el Clausura 2015 del torneo mexicano. En 2018 volvió a ser campeón en territorio azteca, esta vez al frente del plantel del Cruz Azul, con el que ganó la Copa y la Supercopa de México.

Con tan sólo 18 años se consolidó como el arquero del Portimonense Sporting Clube, de la Segunda División de Portugal. En 1994, pasó al Clube Desportivo de Beja, conjunto de su ciudad natal, donde colgó los guantes a los 28 años. En 1999, inmediatamente después de terminar su carrera, empezó su etapa como entrenador en el equipo en que se había retirado.

A partir de la temporada 2010-2011, dirigió por primera vez a un equipo de primera división, el União Desportiva de Leiria. Llevó al club a alcanzar la 4ª posición de la Primera Liga, solamente detrás de los grandes equipos portugueses -Porto, Benfica y Sporting-, sin embargo al final quedó en la 10ª posición. En la siguiente temporada Caixinha renunció a su cargo después de que su equipo sufriera derrotas en sus primeros tres partidos, añadiendo a esto que el equipo se encontraba en una crisis económica.

En 2012, firmaría para el Santos Laguna de la Liga MX y allí su mejor versión como entrenador aparecería. En su primer torneo en México logró clasificar al equipo a la liguilla, alcanzando las semifinales del Clausura 2013. Logró llegar a la final de la Concacaf Liga Campeones 2012-13, perdiéndola contra el Club de Fútbol Monterrey. Con el conjunto de la Comarca Lagunera fue multicampeón tras ganar la Copa de Apertura en 2014, la Liga de Clausura y la Copa de Campeones 2015. Asimismo, fue declarado mejor entrenador de la liga el mismo año.

Luego de los éxitos en Santos se fue a Qatar, pasó por Rangers de Escocia (uno de los clubes más ganadores de esa liga) y volvió a México para reverdecer laureles con Cruz Azul, donde supo levantar la Copa de México y la Supercopa en 2018. Después, partió a Al Sharab de Arabia Saudita, y regresó a Santos, donde en su última campaña no obtuvo buenos resultados.

La última vez en Córdoba

El sábado 3 de agosto de 2013 fue la última vez que se enfrentaron ambos equipos en el estadio Mario Alberto Kempes. Aquella tarde, el Verde sembró un empate en 2 ante la T en un redimido encuentro.

El local comenzó ganando a través de la anotación de Gonzalo Klusener, aunque rápidamente igualaría el equipo de nuestra ciudad con un tanto de Matías Díaz. Misma historia en el complemento: Talleres logró ponerse en ventaja por intermedio de Juan Avendaño, pero, un minuto después, Jorge Córdoba sentenció el resultado final.

Diego Aguiar; Jesús Nievas, Rodrigo Chávez, Elías Bazzi y Juan Avendaño; Nery Leyes, Agustín Díaz, Gastón Bottino y Ezequiel Barrionuevo; Juan Sánchez y Gonzalo Klusener. DT: Arnaldo Sialle.

Lucas Ischuk; Pablo Aguilar, Marcelo Mosset, Daniel Delgado y Fernando González; Yamil Garnier, Ramiro López, Silvio Iuvalé y Martín Andrizzi; Matías Díaz y Jorge Córdoba. DT: Sergio Lippi.

Jugadores que pasaron por Talleres y Sarmiento

Los arqueros Cristián Muñoz, Michael Etulain y Lucas Ischuk; los defensores Francisco Dutari, Wilfredo Olivera, Joel Barbosa, Andrés Bressán, Guillermo Cosaro y Marcelo Herrera; los volantes, Claudio Sarría, Favio Álvarez; y los delanteros José Raúl Iglesias, Ricardo Gareca, Héctor Cuevas y Fernando Pasquinelli.

La particularidad que se da entre todos los mencionados es que formaron parte de los distintos planteles de Sarmiento que consiguieron destacados rendimientos deportivos. Salvo los casos de Barbosa y Sarría, el resto de jugadores lograron ser campeones en el Verde.

Por último, vale resaltar que, en el actual plantel del Verde, el defensor Gastón Bottino es el único jugador con pasado por la T.