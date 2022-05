Obligado a ganar, Sarmiento apuesta a una difícil combinación de resultados para clasificar

Sarmiento se aferra a una mínima e improbable chance de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, como principal motivación para salir a enfrentar mañana a Talleres de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la última fecha de la Zona A.

La goleada sufrida el sábado pasado en el Eva Perón, 7 a 0 contra River, dejó en una situación incómoda al equipo de Israel Damonte en la tabla de posiciones: con 21 puntos, el Verde ocupa el puesto 7, con idéntica cantidad de puntos que Gimnasia y Esgrima de La Plata; y uno menos que Defensa y Justicia y Argentinos Juniors, que reúnen 22. Sin embargo, es la diferencia negativa de goles (-6) la que condena hasta el momento a Sarmiento a la eliminación inminente, si es que, al final del camino, termina igualado en puntos con los clubes con los que compite directamente por un lugar en la fase final del campeonato.

Por ello es que los dirigidos por Damonte apuestan a una intrincada combinación de resultados en los cuatro partidos que se jugarán a la misma hora -a las 16- como única esperanza de meterse entre los cuatro primeros del grupo. Así, el camino de Sarmiento a los cuartos de final dependerá de que se cumplan los siguientes escenarios: en primer lugar, deberá ganarle a Talleres en condición de visitante, para alcanzar los 24 puntos; en segundo lugar, esperar a que Defensa y Justicia, que suma 22, no logre vencer como local a Patronato de Paraná, equipo que ocupa el penúltimo puesto en la Zona A y el último en la tabla de los promedios del descenso a la Primera Nacional; en tercer lugar, confiar en que Argentinos Juniors, que registra 22 puntos, no derrote como local en La Paternal a Unión de Santa Fe, que ya está eliminado del certamen local y sus fichas están colocadas en la Copa Sudamericana; y, en cuarto lugar, aferrarse a la posibilidad de que Gimnasia y Esgrima de La Plata, que tiene 21 unidades, no supere en El Bosque a Newell's Old Boys.

Cualquier otro escenario deja al equipo de Junín sin margen: para el Halcón de Florencio Varela y el Bicho de La Paternal bastará con ganar sus compromisos para que el Verde ya no pueda alcanzarlos en la tabla final, mientras que un empate en puntos dejará a Sarmiento eliminado por diferencia de gol, salvo que el conjunto de Damonte golee por más de 6 tantos a Talleres, resultado que parece poco esperable. De esta manera, el representativo juninense llega al duelo de mañana por la noche, golpeado por las derrotas en sus últimas dos presentaciones, ante River, por la Liga Profesional, y el miércoles pasado, frente a Flandria, en el debut de la Copa Argentina. Enfocado más en retomar la senda del triunfo para seguir ahuyentando al fantasma del promedio que en la posibilidad real de seguir en carrera en la Copa de la Liga, el equipo sarmientista encara el tramo final de la preparación para el cierre de la Zona A, sin descartar por completo la posibilidad del milagro deportivo.

