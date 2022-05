El plantel profesional entrena en Córdoba y la Reserva juega hoy

Luego de la derrota der ayer en Córdoba, 2 a 0 ante Flandria por la Copa Argentina, el plantel profesional de Sarmiento de Junín siguió concentrado en un hotel céntrico de la “Docta” y ayer entrenó en las instalaciones del Club Belgrano de la ciudad mediterránea. Ello, debido a las gestiones realizadas desde la directiva del CAS ante la dirigencia del “celeste” y ante el actual director técnico de los “piratas”, el recordado exjugador del Verde, Guillermo Farré. El plantel conducido por Israel Damonte se prepara para el partido del domingo 8 frente a Talleres de Córdoba, por la última fecha de la zona “A” de la Copa de la Liga Profesional y con remotas chances de Sarmiento de clasificarse para los cuartos de final.

Recordemos que el partido frente a la "T" se disputará en el estadio mundialista “Mario Alberto Kempes” desde la hora 16 y en simultáneo, jugarán Argentinos-Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia-Patronato de Paraná y Gimnasia de la Plata-Newell’s Old Boys para definir quién ocupa las últimas dos plazas a la siguiente instancia del torneo de Primera División. Fernando Echenique es el árbitro designado para el encuentro entre “tallarines” y “verdes”, siendo acompañado por los líneas asistentes Ariel Scime y Pablo Acevedo, destacándose que hoy habría una sesión de fútbol del plantel sarmientista, como para ir definiendo quienes serán los titulares ante la “T”.

Hoy juega la reserva

El equipo de Reserva de Sarmiento de Junín dirigido por Martín Funes, cerrará hoy su participación en la Copa de la Liga Profesional, visitando a las 10 a Talleres de Córdoba en el predio deportivo "Amadeo Nuccetelli" de la entidad albiazul. Viajaron ayer a la “Docta” y esperaron concentrados en un hotel céntrico de la capital mediterránea, los siguientes jugadores que convocó Funes:

Tiago Ayala, Joel Morán, Facundo Luque, Lázaro Mercado, Lucas Roldán, Tomás Giacobini, Tomás Vera, Joel Torres, Carlos Moyano, Jeremías Vallejos, Lisandro Focareta, Danilo Actis, Lautaro Argañarás, Bruno Liuzzi, Martín Balestrasse, Manuel Mónaco, Diego Azcurra, Facundo Castro, Fernando Godoy Bruno Rodríguez. Ayer, River Plate empató con Platense 2 a 2 como local, clasificándose a los cuartos de final.

Los goles de River fueron de Franco Camargo y Joaquín Panichelli, mientras que en Platense anotaron Nahuel López y Marco Pellegrino. Este empate, dejo a los ”millonarios” aún sin el segundo lugar asegurado, al menos hasta que juegue Banfield frente a Atlético Tucumán. River tiene ahora 26 puntos, apenas dos más que el "Taladro"; Platense terminó con 18 y afuera de los cuartos de final, siendo los otros clasificados de la zona “A” Defensa y Justicia (28 unidades) y Gimnasia y Esgrima La Plata (22).Por este grupo, ayer jugaron Gimnasia 1 vs. Newell's Old Boys de Rosario 3 y Argentinos Juniors 4 vs. Unión de Santa Fe 0, mientras que por la zona “B”, Estudiantes de la Plata le ganó como visitante y por 1 a 0 a Rosario Central.

Hoy se disputarán además otros encuentros, entre ellos Tigre y Boca Juniors, con transmisión en directo de ESPN, e Independiente frente a Huracán, ambos desde las 9 y por la zona “B”. El "Xeneize” necesitará un triunfo para asegurarse su pasaje a los cuartos de final, ya que cuenta con un punto más que el "Globo" y dos más que Tigre.