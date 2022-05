Braian Salvareschi asegura: "Quiero irme de Sarmiento por la puerta grande, no así"

Braian Salvareschi, defensor oriundo de la ciudad bonaerense de Olavarría y surgido en Sarmiento, fue uno de los protagonistas del ansiado ascenso a la Liga Profesional de Fútbol logrado en enero de 2021, en la final contra Estudiantes de Río Cuarto, disputada en la cancha de Unión de Santa Fe. Tras el histórico logro, y luego de un inicio de temporada en el que debió esperar su turno sentado en el banco de suplentes, se dio el gusto de finalizar el año jugando como titular, en la zaga central del conjunto juninense.

Hoy, aquellos días parecen haber quedado lejos y su presente dista de encontrarlo en el campo de juego. Sin minutos en el ciclo del entrenador Israel Damonte, quien en la pretemporada le advirtió que arrancaría de atrás en la consideración, ahora responsabiliza a la dirigencia por haberlo "separado del plantel", situación que lo obliga a "entrenar solo, en una cancha aparte", confirmó.

El futbolista aseguró a Democracia que "Mi situación es que inesperadamente decidieron desde el club separarme del plantel y sinceramente desconozco los motivos. Tengo contrato hasta diciembre 2022 y no sé por qué me están tratando así", expresó. En la previa del inicio de la pretemporada, Salvareschi recibió la noticia de parte del nuevo entrenador que no estaría en los primeros planos del equipo. Luego, en la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, ante Unión de Santa Fe, apareció en la lista de convocados, aunque no tuvo minutos. A partir de allí, desapareció por completo del radar y su carrera se encuentra estancada, sin opciones de jugar ni emigrar por el momento a otro club.



Lo responsabiliza a Fernando Chiófalo

A la hora de dar su versión, responsabiliza directamente a la dirigencia y, en particular, al presidente Fernando Chiófalo. "Él fue quien tomó la decisión de separarme del plantel, sin darme explicaciones", aseguró.

Sobre su futuro, el olavarriense Salvareschi considera que ya tiene un pie fuera de Junín, pero anhela despedirse desde dentro de la cancha. En el momento de mayor malestar de su estadía en el Verde, mastica bronca por el hecho de que el club no aprovechara la oferta que tuvo para emigrar al exterior, en 2021. "En su momento, Sarmiento vendió mi pase a un grupo inversor y yo solo espero que ese dinero haya servido para ayudar al club", exclamó Salvareschi, quien tiene claro cómo le gustaría que se escriba el capítulo final de su etapa en el CAS: "Me gustaría cumplir mi contrato con Sarmiento jugando, siempre dí todo por esta camiseta y estaré agradecido a la gente. El día que me toque irme, quiero que sea por la puerta grande", cerró Braian Salvareschi la entrevista con Democracia.