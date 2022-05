Mañana comienza la fecha con el encuentro Villa Belgrano-BAP, en el estadio de Moreno

Este fin de semana se jugará la sexta fecha de los campeonatos “Apertura” 2022 organizados por la Liga Deportiva del Oeste, denominado “40° aniversario de la Gesta de Malvinas” y por la “Copa Juan José Itoiz”.

En Primera división, habrán de jugar mañana en el estadio “Raúl ´Vasco´Barcelona”, desde las 15.30, los equipos de Villa Belgrano (hará allí de local, ya que sembró el piso de su cancha) ante BAP, mientras que el resto de los cotejos se disputarán el domingo 8, a la misma hora. La jornada dominical tendrá los partidos Rivadavia de Lincoln vs. Origone de Agustín Roca, en cancha de Juventud Unida de Lincoln (la entidad albirroja también sembró el piso de su campo de juego); River Plate ante Defensa Argentina; La Favela contra Rivadavia de Junín (en el field de Ambos Mundos); Jorge Newbery vs. Academia Javier Mascherano de Lincoln; Deportivo Baigorrita-Ambos Mundos; y Sarmiento recibirá a Mariano Moreno en cancha de Origone FC de Agustín Roca, quedando libre en esta jornada los equipos de Independiente de Junín. También se disputarán, entre sábado y domingo, los encuentros de las diferentes divisiones formativas.



Programación completa

La programación completa será la siguiente, en las categorías formativas y en Primera división:



Formativas

Mañana:

Horarios Canchas Partidos Categorías

12.30 Origone FC Sarmiento vs Moreno Décima

13.30 Origone FC Sarmiento vs Moreno Octava

14.30 Origone FC Sarmiento vs Moreno Sexta

15.45 Origone FC Sarmiento vs Moreno Cuarta

12.30 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Origone Pre-décima

13.30 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Origone Octava

14.30 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Origone Sexta

15.45 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Origone Cuarta

12.30 River River vs Defensa Décima

13.30 River River vs Defensa Octava

14.30 River River vs Defensa Sexta

15.45 River River vs Defensa Cuarta

13.30 A. Mundos La Favela vs Rivadavia (J) Décima

14.30 A. Mundos La Favela vs Rivadavia (J) Sexta

15.45 A. Mundos La Favela vs Rivadavia (J) Cuarta

12.30 J. Newbery A. Mascherano vs Newbery Décima

13.30 J. Newbery A. Mascherano vs Newbery Octava

14.30 J. Newbery A. Mascherano vs Newbery Sexta

15.45 J. Newbery A. Mascherano vs Newbery Cuarta

13.30 Baigorrita Baigorrita vs A. Mundos Décima

14.30 Baigorrita Baigorrita vs A. Mundos Décima

15.45 Baigorrita Baigorrita vs A. Mundos Décima

10.30 Moreno Villa vs BAP Pre-décima

11.30 Moreno Villa vs BAP Novena

12.30 Moreno Villa vs BAP Séptima

13.45 Moreno Villa vs BAP Quinta



El domingo:

Horarios Canchas Partidos Categorías

10.30 Origone FC Sarmiento vs Moreno Novena

11.30 Origone FC Sarmiento vs Moreno Séptima

12.30 Origone FC Sarmiento vs Moreno Quinta

14.00 Origone FC Sarmiento vs Moreno Pre-décima

11.30 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Origone Séptima

12.30Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Origone Quinta

14.00 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Origone Pre-décima

10.30 River River vs Defensa Novena

11.30 River River vs Defensa Séptima

12.30 River River vs Defensa Quinta

14.00 River River vs Defensa Pre-décima

13.00 A. Mundos La Favela vs Rivadavia (J) Novena

14.00 A. Mundos La Favela vs Rivadavia (J) Séptima

12.30 A. Mundos La Favela vs Rivadavia (J) Quinta

14.00 A. Mundos La Favela vs Rivadavia (J) Pre-décima

10.00 Baigorrita Baigorrita vs A. Mundos Novena

11.30 Baigorrita Baigorrita vs A. Mundos Séptima

12.30 Baigorrita Baigorrita vs A. Mundos Quinta

14.00 Baigorrita Baigorrita vs A. Mundos Pre-décima

13.30 Moreno Villa vs BAP Décima

14.30 Moreno Villa vs BAP Octava

15.30 Moreno Villa vs BAP Sexta

16.45 Moreno Villa vs BAP Cuarta



Primera división:

Mañana:

Horarios Estadios Encuentros

15.30 Moreno Villa Belgrano vs BAP

Domingo:

Horarios Estadios Encuentros

15.30 Baigorrita Dep. Baigorrita vs A. Mundos

15.30 A. Mundos La Favela vs Rivadavia (J)

15.30 River River Plate vs Defensa Argentina

15.30 Newbery Jorge Newbery vs A. Mascherano

15.30 Juventud Unida (L) Rivadavia (L) vs Origone

15.30 Origone FC Sarmiento vs Mariano Moreno