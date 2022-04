Se pone en marcha el Torneo Apertura 2022 con tres partidos de divisiones inferiores

El Torneo Apertura 2022 Femenino comienza hoy con tres encuentros en la cancha de Rivadavia de Lincoln. El campeonato se desarrollará en tres categorías: Sub 15, Sub 17 y Primera División.

Hoy desde las 12.30 se enfrentarán Sarmiento Verde- Sarmiento Blanco, Rivadavia de Junín- Villa en Sub 17, mientras que Rivadavia de Lincoln- Jorge Newbery se medirán en Sub 15. Todos los encuentros se disputarán en el estadio El Coliseo, de Lincoln. La primera fecha de la Primera División se jugará en su totalidad el próximo domingo, habrá dos zonas: A y B y serán 15 los equipos que participen de esta edición.

Los tres primeros de cada zona clasifican a la Copa de Oro mientras que el cuarto y el quinto participarán en la Copa de Plata. La Zona A esta integrada por Unnoba, BAP, Sarmiento, Deportivo Pinto, Villa Belgrano, River, Independiente, Baigorrita. La Zona B quedó compuesta por Rivadavia (J), Jorge Newbery, Juan El Bueno, Defensa, Moreno, La Favela y Ambos Mundos. El domingo se enfrentarán: Pinto-River Plate, Baigorrita-Sarmiento, Juan El Bueno-Defensa Argentina, Rivadavia de Junín-Mariano Moreno, Ambos Mundos-La Favela, Independiente-Unnoba, BAP-Villa Belgrano.

Programación de partidos

Divisiones Inferiores:

Hoy

Horario Cancha Partidos Categoría

12.30 Riv.Lincoln Sarmiento Verde- Sarmiento Blanco Sub 17

14.00 Riv.Lincoln Rivadavia de Junín- Villa Belgrano Sub 17

15.30 Riv.Lincoln Rivadavia de Lincoln- Jorge Newbery Azul Sub 15

Domingo

Horario Cancha Partidos Categoría

09.00 BAP Jorge Newbery Blanco- Sarmiento Sub 15

10.00 Defensa Villa Belgrano- Mariano Moreno Sub 15

10.50 Defensa Defensa Argentina- Rivadavia de Junín Sub 15

Primera División:

Domingo

Horario Cancha Partidos

10.00 BAP Pinto- River Plate (Zona A)

12.00 BAP Baigorrita- Sarmiento (Zona A)

12.00 Defensa Juan El Bueno- Defensa Argentina (Zona B)

14.00 Defensa Rivadavia de Junín-Mariano Moreno (Zona B)

14.00 BAP Ambos Mundos- La Favela (Zona B)

16.00 Defensa Independiente- Unnoba (Zona A)

16.00 BAP BAP-Villa Belgrano (Zona A)