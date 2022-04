Luciano Polo: "Guardo un recuerdo maravilloso del gol que le hice a River"

Sarmiento pudo derrotar tan solo una vez en toda su historia al poderoso River Plate. Fue en el Torneo Metropolitano 1982, cuando el Verde se impuso por 3 a 1, en el Estadio Eva Perón, por la fecha 35.

Uno de los protagonistas de aquella histórica jornada fue Luciano Polo, autor del primer gol del conjunto juninense, que abriría el camino para una victoria inolvidable. Fue la noche del 15 de enero de 1983. El Mundial de España, disputado el año anterior, obligó a retrasar el calendario y el campeonato argentino finalizó ya avanzado el verano. "Estábamos peleando la zona baja de la tabla, luchando para no descender de Primera División y llegó ese partido con River, con todo su potencial. Recuerdo que el estadio estaba colmado de gente y realmente salimos a ganar, porque necesitábamos que los tres puntos se quedaran en Junín", recordó Polo, en diálogo con Democracia.

El partido era parejo, pero cuando restaban apenas unos pocos minutos para terminar el primer tiempo, llegó su gol de cabeza, que abrió el marcador y comenzó a perfilar la victoria del Verde. El arquero del Millonario era, por entonces, una gloria del fútbol argentino, Ubaldo Matildo Fillol -campeón del mundo con la Selección de 1978-, con quien Polo había compartido el plantel de Racing, en 1974, en los inicios de su carrera. La multitud en el estadio era tal que las cantinas del club estaban en la plenitud de su funcionamiento, un factor extrafutbolístico que, según Polo, terminó siendo determinante para la jugada que quedó inmortalizada en se memoria.

"Había tanto humo (por las parrillas) que parecía el infierno. Y de repente vino un centro y creo que el Pato perdió un poco de vista la pelota por el humo. Yo tampoco la veía bien, terminé rematando un poco de cabeza y un poco con el hombro, pero entró", rememoró. "Fue algo increíble, teníamos confianza con el Pato, porque me conocía de la época de Racing, y después del gol me puteaba, porque decía que yo lo había empujado antes de cabecear. Fue un partido muy lindo, que después terminamos ganando, guardo un recuerdo maravilloso", agregó, sobre el duelo en el que el conjunto de Junín vencería con los restantes tantos de Sergio Luna y Héctor Eleuterio Montes, mientras que el Millonario descontaría con un penal convertido por Jorge Alberto García.

Desde aquella noche, transcurrieron casi cuatro décadas, hasta llegar al presente del Verde, que Polo disfruta como un simpatizante más. De allí que espera con expectativa el encuentro de mañana, en el que los dos equipos volverán a verse las caras en el Eva Perón, por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional. "Me gusta mucho el Sarmiento de hoy, cómo está parado en la cancha, y porque no se entrega nunca y tiene buenos elementos. Con el correr de los partidos, fue entrando en confianza, todo fue mejorando a medida que se fueron dando los resultados", afirmó, con confianza en las chances para los dirigidos por Israel Damonte de obtener una victoria que los deje a las puertas de la clasificación a cuartos de final. "Le puede ganar, claro, tranquilamente. Me gusta mucha la dupla de delanteros, la 'doble T' (Jonatan Torres y Javier Toledo), y creo que con Julián Brea y Yair Arismendi por los costados, Sarmiento puede lastimar mucho a este River", concluyó.

________________________________

