Debutó el argentino Alejandro Garnacho en Manchester United

El argentino Alejandro Garnacho, de 17 años, hizo hoy su debut en el Manchester United, que empató 1 a 1 con Chelsea en el inicio de la fecha 37 de la Premier League de Inglaterra.

Garnacho, que ya fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina, ingresó en tiempo de descuento por el sueco Anthony Elanga y disputó sus primeros dos minutos y medio en Old Trafford, pese a que no le alcanzó el tiempo en cancha para tocar el balón.

Los goles del partido los convirtieron Marcos Alonso y el interminable Cristiano Ronaldo, ambos en el complemento del adelanto de la penúltima jornada de la Premier, que este fin de semana disputará la fecha 35.

Con este resultado, Chelsea sigue tercero con 66 puntos, mientras que el Manchester United se ubica sexto con 55, lejos del líder Manchester City, que tiene 80 unidades, y su escolta, Liverpool, que hasta el momento cosechó 79.

