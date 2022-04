Defensa y Justicia y Lanús buscan sumar victorias

Defensa y Justicia se jugará gran parte de sus chances de ganar el grupo “F” y avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana al recibir esta noche a Liga Deportiva de Quito, de Ecuador.

El partido se desarrollará en el estadio estadio Norberto ´Tito´ Tomaghello de Florencio Varela, a las 19.15 con el arbitraje del boliviano Gary Vargas y televisado por ESPN.

Defensa, dirigido por Sebastián Becaccece, bajó su nivel de juego y eso lo siente en la Copa de la Liga, ya que está sexto en la zona “A” y pelea el cuarto puesto de la clasificación con Argentinos y Sarmiento de Junín.

En la Sudamericana, “El Halcón” debutó ganándole 3 a 1 en Chile a Antofagasta, pero recibió un duro golpe al caer de local ante Goianense 1 a 0, derrota que lo dejó en complicada situación para clasificar primero. Liga, segundo en el torneo ecuatoriano a tres puntos del líder Barcelona, tiene como nuevo técnico al argentino Luis Zubeldía, en reemplazo de su compatriota Pablo Marini. Juegan allí los argentinos Lucas Piovi (ex Fénix, Almagro y Arsenal), Michael Hoyos (ex Estudiantes, Sarmiento de Junín, Santamarina y Boca Unidos), Zaid Romero (Ex Godoy Cruz y Villa Dálmine) y Tomás Molina (ex Huracán, Almirante Brown, Brown de Adrogué y Ferro).

Lanús juega en Uruguay

Lanús, que lidera el grupo “A” de la Copa Sudamericana, visita hoy a Wanderers de Montevideo con la necesidad de sumar un triunfo para seguir al tope y con máximas expectativas para pasar a octavos de final. El partido se juega a las 21.30 en el “Centenario” de Montevideo, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y televisado por ESPN. Lanús es puntero del grupo con cuatro puntos, seguido por Barcelona con tres, Metropolitanos con dos y Wanderers con uno.