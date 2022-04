River Plate logró vencer en Chile

River Plate logró un triunfo clave para acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores al vencer como visitante a Colo Colo en el estadio “Monumental David Arellano” de Santiago de Chile 2 a 1, sobre el final del encuentro correspondiente a la tercera fecha del grupo “F” que ahora lidera merced a los tantos de Matías Suárez y Esequiel Barco. De esta manera River terminó la primera rueda de la fase de grupos con puntaje ideal, ya que sumó tres victorias en la misma cantidad de presentaciones y es líder de la zona con 9 puntos, seguido por Colo Colo con 6, mientras que el brasileño Fortaleza, al que visitará el jueves 5 de mayo, suma 3 unidades producto de su victoria de esta noche como local sobre el colista Alianza Lima, de Perú (0), por 2 a 1.

Ese mismo día Colo Colo visitará a Alianza Lima, que ayer cayó frente a los brasileños por los goles del argentino Silvio Romero y Hércules, mientras que el uruguayo Pablo Lavandeira había igualado transitoriamente para los peruanos. River se encontró con un espejo en la capital chilena, ya que el conjunto dirigido por el argentino Gustavo Quinteros en el que juegan sus compatriotas Emiliano Amor, Leonardo Gil, Pablo Solari y Juan Martín Lucero, también posee un juego directo, de transiciones rápidas y permanente vocación ofensiva.

El primer tiempo fue muy equilibrado, sin un dominador claro y el ida y vuelta fue imagen y reflejo de lo que son y ofrecen ambos equipos. En el segundo período cuando se empezaba a transitar la recta final, a los 37’ Herrera desbordó por derecha y lanzó un centro bajo y lacerante al primer palo que Carabalí no pudo sostener, y Suárez mandó a la red. Luego, Barco, con su sello de calidad y un derechazo cruzado desde la izquierda que hizo estéril la volada de Carabalí, puso el 2 a 0 a los 42’. El descuento del ex Vélez, Juan Martín Lucero, cuando alumbraba el descuento, no permitió alentar ninguna esperanza para los colocolinos ni tampoco temor para los riverplatenses, que lograron un gran triunfo.