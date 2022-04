Fernando Chiófalo: "Vamos a recibir a River con el estadio repleto"

A Fernando Chiófalo no lo sorprende el presente que vive Sarmiento, en la Copa de la Liga Profesional. Para el presidente del club, ver al equipo juninense peleando con chances concretas para llegar a los cuartos de final del campeonato y alejándose fecha tras fecha del fantasma del descenso, no es más que la consecuencia del trabajo minucioso y dedicado de la Comisión Directiva, el cuerpo técnico y el plantel, con el apoyo incondicional de socios y simpatizantes.

El próximo fin de semana, el Verde será, una vez más, el protagonista que vivirá otra jornada histórica para la ciudad de Junín: por la fecha 13 de la Zona A, recibirá en el Eva Perón a River Plate, el poderoso conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, que jugará en el estadio sarmientista por segunda vez en menos de un año.

En diálogo con Democracia, Chiófalo reflexionó sobre el acontecimiento, a la vez que confesó que se permite disfrutar de la actualidad del cuadro conducido por Israel Damonte, el DT por el que apostó a finales de 2021, cuando el panorama era bien distinto al de hoy.

-Después del debut de Sarmiento en Primera el año pasado (con derrota 2 a 1 contra Vélez en el Eva Perón), usted dijo: "Nos va a costar, pero vamos a andar bien". ¿Confiaba en ese momento en que, un año después, el equipo iba a estar viviendo este presente?

-Siempre tenemos confianza en las decisiones que tomamos, porque tratamos de que sean las mejores para el club. Se han dado algunos resultados y estamos viviendo un momento muy lindo, pero esto es largo, la temporada recién comienza.

Mejoramos, ascendimos en la tabla de promedios, seguimos sumando puntos y el equipo se va ordenando.

-¿Le gusta la propuesta de Sarmiento en la cancha?

-Creo que el trabajo que está haciendo Israel (Damonte) es muy bueno. A algunos podrá gustarles mucho o poco, pero lo cierto es que el equipo tiene una identificación y pelea con las armas que puede contra los grandes presupuestos del fútbol argentino.

-¿Cómo se prepara para recibir a River?

-Esperamos un partido a estadio repleto, recibimos a uno de los grandes del fútbol argentino y creo que los juninenses y los sarmientistas no terminamos de darnos cuenta de lo que estamos viviendo.

Tener una plaza en la elite del fútbol argentino, para un club como el nuestro, con entre 4.000 y 5.000 socios, en una ciudad de 100 mil habitantes, es algo soñado. Ojalá, entre todos, podamos encolumnarnos y aferremos a esta plaza, para mantenerla por muchos años.

-En lo que va de la estadía de Sarmiento en Primera, en casi tres campeonatos, únicamente vinieron River y San Lorenzo a Junín, ¿les hubiera gustado recibir en más ocasiones a los equipos denominados Grandes?

-La prioridad siempre es lo deportivo y sabemos que jugar contra estos equipos como local puede resultar más difícil que si te toca recibir a otros rivales.

A la vez, que venga River también nos representa un beneficio económico. La vez anterior, con la pandemia, todavía no se permitía el ingreso de público y no podíamos recaudar. En esta oportunidad, va a ser diferente y nadie nos quita la ilusión de lograr una buena recaudación y, ¿por qué no?, quedarnos con los tres puntos. Son partidos que motivan a la gente y dejan algunos nuevos socios, que siguen siendo la cuenta pendiente para Sarmiento.

-¿Cómo viene la venta de entradas?

-Muy bien. Se están vendiendo en grandes cantidades por día. Plateas cubiertas y descubiertas prácticamente no quedan más, se siguen vendiendo populares y haciendo nuevos socios día tras a día.

-En el plano futbolístico, ¿qué opina del VAR? Después de los errores arbitrales que perjudicaron a Sarmiento el año pasado, en este campeonato la tecnología intervino a favor del equipo…

-Estoy conforme, porque no tengo dudas de que le va a dar más justicia a este fútbol, si se sigue utilizando en situaciones puntuales.

Confío en el VAR, porque le da más equilibrio a las decisiones arbitrales, sobre todo para los equipos chicos. Es una opinión personal, pero hay que estar preparados, a veces será a favor o a veces en contra.

-Se lo vio reclamar en el partido contra Defensa y Justicia (ganó Sarmiento 2 a 1, el jueves pasado), cuando les convirtieron el segundo y luego el VAR lo anuló por posición adelantada. ¿Lo advirtió inmediatamente o por la televisión?

-Vimos la repetición por TV. Después, cuando el VAR llamó, sabíamos que había sido offside. Afortunadamente, la tecnología intervino cuando tuvimos un penal a favor contra San Lorenzo, también para anular la tarjeta roja que le habían sacado en la cancha de Gimnasia de La Plata a (el defensor) Federico Rasmussen y, en el partido pasado, en el gol en posición adelantada de Defensa y Justicia.

-Hubo algunos comentarios en programas deportivos, que advertían que supuestamente River estaba preocupado por el estado del campo de juego de Sarmiento, ¿qué puede decir?

-Sí, escuché que algunos comentaristas hablaron de pozos en la cancha o que el pasto está alto alto. Se nota que nunca pisaron la cancha y los invitaría a recorrerla.

La cancha va a estar en 7 u 8 puntos, porque es cierto que estamos en la resiembra por el invierno, como todos los estadios del fútbol argentino. Por supuesto, no vamos a tener nunca el presupuesto de Boca y River, pero todos los equipos que vengan van a encontrar un campo de juego en buenas condiciones.

La venta de entradas no da respiro

Continúa a paso firme la venta de localidades para el partido del próximo sábado, entre Sarmiento y River, por la fecha 13 de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Desde la semana pasada, las postales de las filas frente a los puntos de venta se repiten cada día, en los horarios de atención. Para presenciar el encuentro, el bono del día del club se podrá adquirir de 9 a 19 hasta mañana en Pronto Pago. En boletería de calle Arias, las entradas para No Socios se venden en el horario de 9 a 13 y 16 a 20, hasta el viernes.



________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.