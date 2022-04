Israel Damonte: “El equipo tuvo mucha personalidad, temperamento y hombría”

El director técnico de Sarmiento, Israel Damonte, habló ayer en conferencia de prensa luego de la victoria de su equipo, por 2 a 1 ante Defensa y Justicia, en el cierre de la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El entrenador manifestó que el equipo jugó "un gran partido" y superó al rival. “Fuimos superiores. Logramos que ellos cambien el esquema y jueguen diferente. Fue un partido muy bueno en todas las líneas”, expresó. Así, Damonte expresó su "felicidad y orgullo" por el desempeño del plantel, frente a los dirigidos por Sebastián Becaccece. “El equipo tuvo personalidad, temperamento y hombría”, destacó.

Con respecto al juego táctico del Verde, el técnico se mostró conforme y dio detalles de la preparación para enfrentar al Halcón de Varela. “Tratamos de apretar al rival, cortar líneas de pases y cuando robamos la pelota ser directos. Buscamos encontrar pases hacía delante y así fueron las jugadas que tuvimos”, afirmó.

Por otro lado, el entrenador aclaró que, en la jugada del segundo gol de Sarmiento, de Yair Arismendi con un remate luego de un rebote tras un córner, es algo que les pide a sus futbolistas. “Son lugares específicos donde intentamos poner jugadores porque, por lo general, los rebotes de salida del rival al centro nuestro caen en ese radio. Intentamos que nuestros futbolistas puedan finalizar la jugada o rematar” indicó. Además, el técnico resaltó la clave de la faceta piscológica del juego, uno de los puntos altos de Sarmiento, en el triunfo sobre el Halcón de Varela. “Físicamente podés espectacular pero si de la cabeza no estás bien, te relajas o no vas para adelante va a ser complicado. Nosotros arrancamos últimos y no había nadie atrás. Sabíamos que era un punto de partida para crecer”, comentó.

Finalmente, aclaró que, si bien hubo varios puntos altos, el grupo todavía se encuentra en construcción. “Hacemos mucho hincapié en invertir en el equipo. Es una construcción de lo que uno quiere y todavía estamos en ese camino. Nos encontramos más sólidos y no necesitamos de un nombre en particular”, concluyó.