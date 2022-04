Premier League: Sergio Agüero fue elegido para ingresar al Salón de la Fama

El exfutbolista Sergio "Kun" Agüero, quien supo destacarse en el Manchester City de Inglaterra, fue elegido para ingresar al Salón de la Fama de la Premier League junto a otros siete ex futbolistas. "Entrar al Salón de la Fama me hace feliz por mí y por mi familia. Mi hijo puede decir que es algo que su padre ha logrado", señaló el argentino en diálogo con el sitio oficial de la Premier League.

Además, Agüero recordó en los agradecimientos a la institución de Manchester City y sus ex compañeros a lo largo de la década que se desempeñó en Los Citizens: "Muchas gracias a la Premier por este reconocimiento. Me hace estar orgulloso. Me da una perspectiva real del camino que me ha llevado hasta aquí. Estoy emocionado y quiero compartir este honor con mi club y todos mis compañeros de equipo".

El ex delantero argentino tuvo un paso glorioso durante su estadía: logró convertirse en el máximo goleador de la institución y además es el máximo anotador extranjero en la liga de Inglaterra con 184 tantos en 275 partidos con el Manchester City. Además de Agüero, fueron incluidos otros siete ex futbolistas al Salón de la Fama de 2022: Wayne Rooney, Patrick Vieira, Paul Scholes, Peter Schmeichel, Didier Drogba, Ian Wright y su ex compañero Vincent Kompany.

Cada uno de los protagonistas recibirá un medallón grabado con su nombre y el año de su incorporación, con una donación de 10 mil libras esterlinas realizada por la Premier League a una organización benéfica de su elección.

Agüero, que obtuvo 15 títulos en su paso por el Manchester City, de los cuales cinco fueron Premier League, quedó en la historia de la institución en su primer temporada (2011/12) en la cual terminó anotando uno de los goles más icónicos de todos los tiempos del campeonato de Inglaterra.

Su dramático gol en el último minuto frente al Queens Park Rangers selló el primer trofeo de la Premier League del Manchester City, luego de 44 años y así se metió en el corazón de los hinchas.