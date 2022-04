Derrota de la Reserva, por la mínima diferencia

Ayer en nuestra ciudad, la Reserva de Sarmiento de Junín perdió por la mínima diferencia ante Defensa y Justicia, cuyo gol anotó el delantero Facundo Echevarría a los 38 minutos del segundo tiempo, de cabeza tras un centro de Zuliani.

Por la undécima fecha del certamen, el "Halcón" aprovechó una chance que tuvo en el complemento y se llevó los tres puntos de nuestra ciudad, para seguir en la punta de la zona "A" y ya clasificarse por anticipado a cuartos de final.

Sarmiento quedó con 14 unidades, bastante lejos del cuarto de las posiciones, última plaza para acceder a la fase de play-off del torneo.

Los equipos se formaron ayer de la siguiente manera:

Sarmiento (0): Thiago Ayala; Martín García, Fernandl Godoy, Danilo Actis y Facundo Castet; Lisandro Focareta (Diego Azcurra), Manuel García y Manuel Mónaco; Bruno Luizzi, Joel Torres (Martín Pérez) y Lautaro Argañaras (Lucas Roldán). DT: Martín Funes.

Defensa y Justicia (1): Lautaro Amadé; Mariano Pieres, Hernán Zuliani, Thiago Schiavulli (Maximiliano Luaiza Koot) y Gabriel Altamirano; Marco, Lautaro Fedelé, Facundo Schamine y Franco (Sosa); Manuel Duarte (Cannavo) y Facundo Echavarría. DT: Mauro Gerk.

Otros resultados y las posiciones

River Plate, con la vuelta del indultado Cristian Ferreira, igualó con Talleres en Córdoba 1 a 1, con goles de Federico Moreno para el "millonario" y de Axel Pereyra, de penal, para la "T".

Los otros resultados de ayer fueron los siguientes:

Platense 1 vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 0; Patronato de Paraná 3 vs. Racing 1; y Unión de Santa Fe 1 vs. San Lorenzo 4.

Las posiciones quedaron así:

Zona "A": Defensa y Justicia, 28 puntos (clasificado a cuartos de final); Banfield, 23; Gimnasia, 21; River, 19; Argentinos Jrs., Platense y Newell's, 15; SARMIENTO (J) y Atlético Tucumán 14; Talleres (C) y San Lorenzo, 12; Unión (SF), 10; Patronato, 8; y Racing Club, 7 unidades.

Grupo "B": Central Córdoba (SE) y Lanús, 21 puntos; Aldosivi, 19; Tigre y Estudiantes, 18; Rosario Central, 17; Boca, 17; Arsenal, 15; Huracán, 14; Independiente y Colón, 13; Vélez, 12; Barracas Central, 11; Godoy Cruz, 3 unidades.