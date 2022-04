Damonte: “Me voy dolido, Racing no nos superó cuando estábamos once contra once”

El entrenador de Sarmiento, Israel Damonte, habló ayer en conferencia de prensa, tras la derrota que su equipo sufrió con Racing por 4 a 1 en el estadio Presidente Perón por la octava fecha de la Copa de la Liga.

El director técnico aseguró que se fue conforme con el rendimiento táctico de su equipo, cuando el encuentro estaba once contra once, antes de la expulsión del mediocampista Guido Mainero, a los 12 minutos del segundo tiempo.

“La jugada que cambió el partido fue la expulsión y fue determinante”, lamentó Damonte, teniendo en cuenta que el equipo de Junín iba 1 a 0 arriba en el marcador, cuando llegó la jugada de la roja, que dejó a su equipo con diez jugadores.

Por otro lado, consultado por el planteo que propuso para el partido, con un equipo juninense replegado atrás, el DT explicó que iba a ser difícil "sacarle la pelota" a los dirigidos por Fernando Gago.

“Si venís a jugar un partido de igual a igual con Racing podés sufrir mucho más. No sentí que ellos nos superaran en el juego cuando estábamos con igualdad de jugadores. El resultado final es doloroso, por el esfuerzo y el planteo que hicimos”, comentó.

Por otro lado, con respecto a la llegada del VAR, que se estrenó en la presente fecha y jugó a favor del Verde, ya que el árbitro Fernando Rapallini anuló un penal en contra del conjunto de Damonte luego de revisar la jugada con la tecnología, el DT se expresó a favor y destacó que ayudó al juez a "tomar las decisiones correctas".

Finalmente, insistió en su satisfacción por los resultados obtenidos por Sarmiento en el inicio de campeonato, que lo encuentra con 11 puntos en la tabla.

“Nosotros tuvimos un buen arranque en el campeonato y sabemos que es un torneo largo. Nos hicimos fuertes de local, venimos creciendo más allá de las derrotas. No me gusta perder pero sé que tenemos un plantel con 15 o 20 jugadores nuevos”, finalizó.