Reconocimiento a Licha, homenaje al Chango y acto por Malvinas: lo que dejó la tarde en el Cilindro

El retorno de la Copa de la Liga Profesional, luego del parate por la fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, coincidió con el 40° aniversario del inicio del conflicto por las Islas Malvinas.

Las canchas del fútbol argentino se unieron en el homenaje a los Veteranos y Caídos del Atlántico Sur, en los minutos previos al comienzo de los partidos. En el Cilindro de Avellaneda, Sarmiento vivió una tarde especial, pese a la dura derrota que terminó sufriendo, por 4 a 1.

Buena parte de las miradas posaron sobre Lisandro López, el ídolo de La Academia vestido de Verde, que en tiempo récord se metió en el corazón de los hinchas sarmientistas. El regreso de "Licha" a su casa vino acompañado de la entrega de una placa por parte de la dirigencia.

Pero el reconocimiento más importante llegó desde las tribunas, con un incesante coro de aplausos que acompañó al delantero, de 39 años, durante cada minuto de su estadía en el campo de juego.

Otro de las figuras históricas de Racing que apareció en toda su dimensión en la jornada fue la de Juan Carlos "Chango" Cárdenas, fallecido días atrás, a los 76 años. Autor del histórico gol al Celtic de Escocia, que le dio a La Academia el título de la Copa Intercontinental de 1967, su muerte conmovió a todo el mundo del fútbol nacional y, en particular, a los simpatizantes racinguistas.

Como se esperaba, el club de Avellaneda dedicó un sentido homenaje a Cárdenas, del que participó también "Licha" López, invitado especial a la ceremonia.

Campaña con desconcierto

Otra de las notas salientes de la jornada fue la desconcertante entrevista post-partido que protagonizó el defensor de Racing, Leonardo Sigali, con el periodista Juan Pablo Vila, de la transmisión oficial de TNT Sports.

Es que a las tres preguntas realizadas por el cronista en el campo de juego, el experimentado marcador central se limitó a responder "disculpame, pero no me acuerdo". Tras el inquietante momento y las expresiones de incredulidad que inundaron las redes sociales, desde Racing salieron a aclarar que el intercambio formó parte de una campaña de concientización sobre el Mal de Alzheimer, enfermedad degenerativa que afecta las funciones cognitivas y se manifiesta con síntomas como la pérdida de memoria.

"Queremos agradecer a Juan Pablo Vila por su indispensable colaboración y su compromiso con esta causa", expresaron desde el club, tras el episodio. La explicación, sin embargo, no terminó de convencer a la totalidad de los internautas, que continuaron preguntándose si el cronista estaba advertido de la situación.