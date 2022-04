Mariano Moreno y Rivadavia de Lincoln abren la primera fecha del Torneo Apertura

Mariano Moreno y Rivadavia de Lincoln abren hoy la primera fecha del Torneo Apertura 2022 que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Luego de la coronación de River Plate de Junín en el Torneo Nocturno pasado y tras un mes de espera, vuelve la competencia que reúne a todos los clubes del fútbol local.

El encuentro arrancará a las 16 en el estadio El Bosque de Villa Belgrano y tendrá en el debut a los dos equipos que tienen su lugar asegurado para el próximo Torneo Regional Federal Amateur, que iniciará en septiembre.

El campeonato llevará el nombre de Juan José Itoiz, expresidente del club Jorge Newbery, fallecido el año pasado. Además, también se recordará en el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas.

El nuevo certamen también contará con la incorporación de dos nuevos equipos: Academia Javier Mascherano (proveniente de la Liga de Lincoln) y La Favela.

En total, serán 15 los clubes que protagonizarán la competencia, que se llevará a cabo en formato de de todos contra todos, a una única ronda, para definir al campeón.

Si bien el partido inaugural tendrá lugar en El Bosque, en Avenida Libertad 940, la ceremonia de apertura se realizará mañana, en el estadio de Jorge Newbery, minutos antes de las 16, cuando el anfitrión reciba a Origone FC, de la localidad de Agustín Roca. Durante el acto, se rendirá un homenaje a Juan José Itoiz.

Formativas

Hoy:

Horario/Cancha Partido Categoría

10.30 Villa Moreno vs Rivadavia (L) Décima

11.30 Villa Moreno vs Rivadavia (L) Novena

12.30 Villa Moreno vs Rivadavia (L) Séptima

13.45 Villa Moreno vs Rivadavia (L) Quinta

12.30 J. Newbery J. Newbery vs Origone Pre-décima

13.30 J. Newbery J. Newbery vs Origone Séptima

14.30 J. Newbery J. Newbery vs Origone Sexta

15.45 J. Newbery J. Newbery vs Origone Cuarta

12.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs BAP Décima

13.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs BAP Octava

14.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs BAP Sexta

15.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs BAP Cuarta

12.30 River River vs La Favela Décima

13.30 River River vs La Favela Octava

14.30 River River vs La Favela Sexta

15.45 River River vs La Favela Cuarta

12.30 Origone FC ..Sarmiento vs A. Mascherano Décima

13.30 Origone FC ..Sarmiento vs A. Mascherano Octava

14.30 Origone FC ..Sarmiento vs A. Mascherano Sexta

15.45 Origone FC ..Sarmiento vs A. Mascherano Cuarta

12.30 Ind. Independiente vs Baigorrita Décima

13.30 Ind. ..Independiente vs Baigorrita Octava

14.30 Ind... Independiente vs Baigorrita Cuarta

Mañana:

Horario/Cancha Partido Categoría

12.30 Villa Belgrano ..Moreno vs Rivadavia (L) Décima

13.30 Villa Belgrano.. Moreno vs Rivadavia (L) Octava

14.30 Villa Belgrano ..Moreno vs Rivadavia (L) Sexta

15.45 Villa Belgrano ..Moreno vs Rivadavia (L) Cuarta

11.30 J. Newbery J. Newbery vs Origone Pre-décima

12.30 J. Newbery J. Newbery vs Origone Séptima

13.30 J. Newbery J. Newbery vs Origone Quinta

10.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs BAP Pre-décima

11.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs BAP Novena

12.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs BAP Séptima

13.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs BAP Quinta

12.30 River River vs La Favela Pre-décima

13.45 River River vs La Favela Novena

10.30 Origone FC Sarmiento vs A. Mascherano Pre-décima

11.30 Origone FC ..Sarmiento vs A. Mascherano Novena

12.30 Origone FC ..Sarmiento vs A. Mascherano Séptima

13.45 Origone FC ..Sarmiento vs A. Mascherano Quinta

10.30 Defensa Defensa vs Villa Belgrano Pre-décima

11.30 Defensa Defensa vs Villa Belgrano Novena

12.30 Defensa Defensa vs Villa Belgrano Séptima

15.45 Defensa Defensa vs Villa Belgrano Quinta

10.30 Ind. .Independiente vs Baigorrita Pre-décima

11.30 Ind.. Independiente vs Baigorrita Novena

12.30 Ind .Independiente vs Baigorrita Séptima

13.45 Ind .Independiente vs Baigorrita Quinta

Libre: Ambos Mundos.

No se presentan:

A. Mundos 7ma División

Baigorrita 6ta División

Origone 9na División

La Favela 5ta División, 7ma División, y 8va División

Primera División

Hoy:

Horario Cancha Partido

16.00 Villa Moreno vs Rivadavia (L)

Mañana:

Horario Cancha Partido

16.00 J. Newbery J. Newbery vs Origone FC

16.00 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs BAP

16.00 River River vs La Favela

16.00 Origone FC Sarmiento vs A. Mascherano

16.00 Defensa Defensa vs Villa Belgrano

16.00 Independiente Independiente vs D. Baigorrita



