El próximo fin de semana comienzan los certámenes de fútbol de la Liga Amateur

Con la presidencia de su titular, el pintense Ricardo V. Ruani, Liga Amateur de Deportes, se reunió la dirigencia de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, junto a los delegados de los distintos clubes afiliados, con el objetivo de conformar el fixture del torneo Apertura 2022, que se denominará “Graciela Marta Camarero”, en recordación de la dirigente, socia y colaboradora del club Atlético Pintense fallecida en agosto pasado.

El sábado 9 se dará inicio a los certámenes de décima, novena y séptima categoría, en tanto que el domingo 10 comenzarán los campeonatos de octava y de primera divisiones.

En la divisional superior competirán 13 entidades, que serán el vigente campeón, El Linqueño; Atlético Pintense; Deportivo Pinto; Atlético Roberts; Argentino de Lincoln; San Martín de Roberts; San Miguel de Lincoln; Villa Francia de Coronel Granada; Argentino de Lincoln; Atlético Bayauca; Juventud Unida de Lincoln; CASET de El Triunfo; y Deportivo y Social Arenaza, en tanto que para el “Clausura 2022” se agregará Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur.

Se van a enfrentar a una rueda en el “Apertura”, por lo cual quienes en este certamen deban enfrentar a Atlético Pasteur, quedarán libres, con lo cual en la primera competencia del año en primera división, dos elencos descansarán en cada fecha, puesto que se utilizará el mismo fixture para el “Clausura 2022”, invirtiendo entonces las condiciones de local y de visitante.

Destaquemos que el último coronado, el ganador del torneo Nocturno, fue el conjunto de la Academia Javier Mascherano de Lincoln, quien este fin de semana comienza a competir como “invitado” en la Liga Deportiva del Oeste de Junín, con lo cual no jugará en la Liga Amateur de Deportes linqueña.

La programación

Por la primera fecha, van a medirse en primera división e inferiores las siguientes entidades:

En su estadio “Luis Dallocchio”, Deportivo Pinto recibirá a Deportivo y Social Arenaza; San Martín de Roberts espera a Juventud Unida de Lincoln; en choque de equipos de Lincoln, San Miguel se medirá con El Linqueño; Atlético Bayauca será anfitrión del retornado Villa Francia de Coronel Granada; y Argentino de Lincoln espera en “El Fortín” a Atlético Roberts. Libres quedarán Pintense y CASET, quien debía recibir a Atlético Pasteur.

Las restantes jornadas serán estas

Segunda fecha: Deportivo Arenaza vs. San Miguel; El Linqueño vs. Argentino; Atlético Roberts vs. Atlético Bayauca; Villa Francia vs. San Martín; y CASET vs. Pintense. Libres: Juventud Unida de Lincoln y Deportivo Pinto.



Tercera: San Martín vs. Atlético Roberts, en el clásico local; Pintense vs. Juventud Unida; Atlético Bayauca vs. El Linqueño; Argentino vs. Deportivo Arenaza y San Miguel vs. Deportivo Pinto. Libres: Villa Francia de Coronel Granada y CASET de El Triunfo.



Cuarta: El Linqueño vs. San Martín de Roberts; Deportivo Pinto vs. Argentino de Lincoln; Deportivo Arenaza vs. Atlético Bayauca; Villa Francia vs. Pintense; y Juventud vs. Unida CASET. Libres: Atlético Roberts y San Miguel.



Quinta: Pintense vs. Atlético Roberts; CASET vs. Villa Francia; San Martín vs. Deportivo Arenaza; Atlético Bayauca vs. Deportivo Pinto y Argentino vs. San Miguel.

Libres: El Linqueño y Juventud Unida.



Sexta: Deportivo Pinto vs. San Martín; El Linqueño vs. Pintense; San Miguel vs. Atlético Bayauca; Atlético Roberts vs. CASET; y Villa Francia vs. Juventud Unida.

Libres: Deportivo Arenaza y Argentino de Lincoln.



Séptima: Pintense ante Deportivo Arenaza; Juventud Unida vs. Atlético Roberts; CASET vs. El Linqueño; San Martín vs. San Miguel; y Atlético Bayauca vs. Argentino de Lincoln. Libres: Deportivo Pinto y Villa Francia de Coronel Granada.



Octava: Deportivo Pinto vs. Pintense en el clásico de la ciudad; Argentino vs. San Martín; Deportivo Arenaza vs. CASET; El Linqueño vs. Juventud Unida y Atlético Roberts vs. Villa Francia. Libres: San Miguel y Atlético Bayauca.



Novena: Villa Francia vs. El Linqueño; Juventud Unida vs. Deportivo Arenaza; CASET vs. Deportivo Pinto; San Martín vs. Atlético Bayauca y Pintense vs. San Miguel. Libres; Argentino de Lincoln y Atlético Roberts.



Décima: Argentino de Lincoln vs. Pintense; San Miguel vs. CASET de El Triunfo; Deportivo Pinto vs. Juventud Unida; Deportivo Arenaza vs. Villa Francia y El Linqueño vs. Atlético Roberts. Libres: Atlético Bayauca y San Martín de Roberts.

Undécima fecha: Villa Francia vs. Deportivo Pinto; Atlético Roberts vs. Deportivo Arenaza; Juventud Unida vs. San Miguel; CASET vs. Argentino y Pintense vs. Atlético Bayauca. Libres: San Martín de Roberts y El Linqueño.

Duodécima jornada: San Martín de Roberts vs. Pintense; Deportivo Pinto vs. Atlético Roberts; Atlético Bayauca vs. CASET; Argentino vs. Juventud Unida de Lincoln; San Miguel vs. Villa Francia y Deportivo Arenaza vs. El Linqueño. Libre: Atlético Pasteur, que no juega el primer torneo.



Décima tercera y última fecha: El Linqueño vs. Deportivo Pinto; Atlético Roberts vs. San Miguel; Villa Francia vs. Argentino; Juventud Unida vs. Atlético Bayauca y CASET vs. San Martín de Roberts. Libres: Pintense y Deportivo Arenaza.

