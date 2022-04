Emiliano Méndez: “Sabemos que Racing arriesga mucho en ataque y trataremos de sacarle provecho

Sarmiento visita mañana a Racing, en Avellaneda, a partir de las 14, por la octava fecha de la Copa de Liga. El equipo del DT Israel Damonte viene de caer frente a Barracas Central por 2 a 1, en la jornada anterior, y tiene una parada difícil ante el único invicto que tiene el campeonato.

Emiliano Méndez, una de las piezas claves del Verde en la mitad de la cancha, dialogó con Democracia en la previa del viaje al Cilindro y afirmó que "será un partido complicado", a la vez que adelantó que el cuadro juninense intentará "sacar ventaja" de los espacios que probablemente deje en defensa el conjunto dirigido por Fernando Gago.

“Estamos preparando el encuentro desde el minuto uno y sabemos que va a ser un juego durísimo”, sostuvo Méndez. "Sabemos que Racing tiene muchas virtudes, sobre todo con la tenencia de la pelota y la salida con la pelota dominada. Somos conscientes de que es un equipo que arriesga mucho para intentar salir jugando y, a veces, queda muy abierto y desprotegido. Eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros cuando recuperamos y atacamos”, agregó el mediocampista, que llegó al club de Junín en la presente temporada.

Por otro lado, el futbolista de 33 años, oriundo de La Plata, detalló que en los últimos días el plantel trabajó sobre la parte física y en la recuperación de algunos jugadores que arrastraban algún golpe o molestia.

Con respecto al desempeño de Sarmiento en las siete fechas que van de la Copa de la Liga, Méndez consideró que el conjunto de Damonte viene realizando "una buena campaña", que lo encuentra en una posición expectante en la Zona A (8° con 11 puntos en la tabla). “Tenemos que seguir por este camino, que a la larga nos va a redituar muchos puntos”, expresó.

Por otra parte, Méndez se refirió al partido suspendido por Copa Argentina frente a Flandria, que debía jugarse el próximo martes. “Teníamos ganas de jugarlo pero como el encuentro con Racing se programó para el sábado, consideramos que eran pocos los días de descanso y no íbamos a llegar de la mejor manera al cruce”, reconoció.

Por último, lamentó la derrota de la fecha pasada con Barracas Central, por 2 a 1, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, y los puntos que quedaron en el camino, principalmente los empates con Newells y Banfield, en el estadio Eva Perón.

“Ahora hay que mirar para adelante y trazar nuevos objetivos. Nos quedan varios partidos y trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos posibles”, afirmó.

La implementación del VAR

Con respecto a la llegada del VAR, que debuta en esta fecha, Méndez dejó en claro su opinión acerca de la llegada de la tecnología de revisión, a partir de esta fecha, en la máxima categoría del fútbol argentino.

“A mí es algo que no me gusta porque el juego pierde dinámica y espero que se equivoquen lo menos posible con esta nueva tecnología. Espero que haya un poco más de justicia en las distintas situaciones de juego. Ojalá que no sea más discutido y se juegue poco, porque eso no le va a hacer bien al espectáculo”, advirtió.

