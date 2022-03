Sarmiento va en busca de los tres puntos en su visita a Luján

Las chicas de Sarmiento jugarán contra Luján, a partir de las 15.30, por la cuarta fecha del torneo de Primera B de la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

Las dirigidas por Agustín Lavagnino irán en busca de la primera victoria en condición de visitante para afianzarse en los primeros puestos de la tabla de la Zona B.

Las Maestras cosechan 7 puntos en el campeonato, producto de dos victorias y un empate, y en la fecha anterior superaron a Liniers por 10 a 1.

Por otra parte, Luján intentará sumar sus primeros puntos en el campeonato ya que no pudo ganar en los partidos que disputó.

El líder del certamen, hasta acá, es Argentino de Rosario con nueve unidades, el escolta es Sarmiento con 7 puntos y Quilmes junto a Argentinos Juniors cierran las primeras ubicaciones de la tabla con seis unidades cada uno.

Las convocadas para este encuentro: Loana Herrera, Tete Varela, Victoria Jancich, Agostina Zeller, Sofía Berenguel, Danna Acevedo, Constanza Díaz, Milagros Moreno, Sofía D’Ambrosio, Lourdes Palavecino, Yanela Tracchia, Sol Ponce, Brunella Gutiérrez, Lola Bermúdez, Valentina Di Piero, Yamila Merlini, Morena Iraola y Luz Marzol.

PROGRAMACIÓN FECHA 4

ZONA B

HOY/11.00 SAN MIGUEL vs. CAMIONEROS

HOY/15.00 LINIERS vs. DEPORTIVO MERLO

HOY/15.30 DEPORTIVO MORÓN vs. ARGENTINO (ROSARIO)

HOY/15.30 LUJÁN vs. SARMIENTO

MAÑANA/15.30 PUERTO NUEVO vs. ARGENTINOS JUNIORS.

LIBRE: ARGENTINO (QUILMES)

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.