Scaloni confirmó la presencia de Messi en el duelo ante Venezuela

El entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en la previa del encuentro ante Venezuela por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde no confirmó el equipo, pero si aseguró la presencia de Lionel Messi.

"Leo (Messi) está bien, entrenó con normalidad y está disponible para jugar. Él está muy cómodo en la Selección", afirmó el entrenador sobre el astro argentino, quien será titular ante el elenco "vinotinto".

Por su parte, la convocatoria para los duelos ante Venezuela y Ecuador fue compleja por la cantidad de bajas que sufrió por distintos motivos y el entrenador aclaró que no tuvieron "suerte" en los últimos llamados.

"No podemos tener conformada la lista de la manera que nos gustaría. Al que le toque jugar, lo hará de la mejor manera", agregó el técnico campeón de América.

Una de las bajas más importantes del elenco nacional será la del arquero Emiliano "Dibu" Martínez -suspendido por dos fechas tras el cotejo ante Brasil por no respetar la "orden" sanitaria-, y en su lugar, Scaloni confirmó que "mañana atajará Franco (Armani)".

Además, se refirió a la ausencia de Lautaro Martínez por coronavirus: "No es algo que nos preocupe, sobre todo, porque Lautaro está bien".

"En cuanto a reemplazantes, tenemos diferentes opciones, pero debemos aguardar hasta mañana para ver como evoluciona Ángel Correa", deslizó el entrenador para el remplazo del "toro".

En referencia al rival del cotejo que se disputará el día de mañana desde las 20:30 en "la bombonera", el entrenador "albiceleste" se refirió a José Pekerman, técnico rival, donde aseguró que será "un poco raro" tener que enfrentarse.

"Sabiendo lo que José representó para muchos de nosotros es raro enfrentarlo. Tantos años después nosotros tratamos de hacer lo mismo que nos inclulcó. Estaremos eternamente agradecidos", comentó en referencia al entrenador que obtuvo tres mundiales Sub-20 con Argentina.

Ya con el partido en segundo plano, Scaloni habló sobre Sergio Agüero, donde expresó su tristeza por el retiro del mismo -sufre una arritmia ventricular- y aseguró que la intención es "llevarlo" al Mundial de Qatar 2022.

"Sergio (Agüero) siempre será bien recibido. Es importantísimo que sepamos el rol que pueda ocupar. Yo creo que sí, que va a estar y va a venir con nosotros al Mundial. Merece un reconocimiento. Para nosotros es bienvenido y quiero que este cerca del grupo".

Por otro lado, el técnico de 43 años, comentó que habló con Paulo Dybala y le aseguró que no le hacía "un favor" trayéndolo si no estaba en plenitud física.

"Para el Mundial falta. El lo sabe y entiende bien. Por una cosa u otra no estuvo en plenitud en las ultimas convocatorias. Repercute en él y en el equipo. Es valorado por el Cuerpo Técnico y los compañeros. Pero necesitamos que este bien", sentenció.

Ante la consulta del sorteo del Mundial -el próximo 1 de abril- y si tenía preferencia por algún equipo, Scaloni, entre risas, admitió que le gustaría estar "automáticamente en octavos de final" y que Argentina tiene que estar "lista" para enfrentarse a cualquier selección.

"En el Mundial, te puede tocar Alemania, si no son ellos, será Holanda y sino otro seleccionado. Solo un equipo de 32 es campeón. Por lo tanto, no ganar un Mundial, no es la muerte de nadie", fue le mensaje tajante del entrenador.

Por último, el entrenador se refirió a lo que será la "despedida" oficial de la selección y el público: "sin el respaldo y el reconocimiento de la gente, seguramente este proceso hubiera sido más difícil".