Mariano Moreno: Un club que crece con objetivos claros

Mariano Moreno se encuentra en un gran momento institucional y deportivo. Desde el plano institucional, con varias obras, algunas que ya se hicieron y otras planificadas a largo plazo.

Desde lo deportivo, el club viene de hacer un buen papel en el Torneo Regional Amateur que lo dejó muy cerca de jugar por un ascenso al Argentino A.

En diálogo con Democracia, el presidente de la Comisión Directiva, Roberto Ayerbe, destacó que la entidad tiene los horizontes claros y quiere seguir creciendo.

-¿Cómo se encuentra el club institucionalmente?

- Estamos creciendo y eso es lo más importante. Intentando crecer desde todas las áreas. Con errores y aciertos, pero la idea general de la comisión es arriesgar y tratar de que el club crezca.

Esa es la idea principal, a veces lo logramos, por ejemplo, con obras importantes, como la inauguración del predio Juan Manuel Azconzábal (que tuvo lugar el año pasado).

- En el último Torneo Regional Amateur lograron llegar hasta las instancias definitorias y quedaron muy cerca de jugar por un ascenso al Federal A. ¿Qué balance hace del campeonato que jugó Moreno?

-El balance en lo deportivo es muy positivo. Estuvimos a tres partidos de ascender al Argentino A y, después, en otras cuestiones tuvimos que arriesgar y lo hicimos.

Armamos un equipo a último momento y eso nos trajo algunas complicaciones, que en este momento no sé si la haríamos de la misma manera.

Tenemos que aprender de eso, por ejemplo, este año nuestra idea es tener un equipo con algunos jugadores que van a jugar el Regional y mantenerlos durante todo el año.

Luego, reforzar con jugadores que estén bien recomendados, con buena conducta, para que se puedan integrar bien al grupo. Todas esas cuestiones las vamos a tener en cuenta para lo que viene.

-Destaca la seriedad del proyecto en el armado del equipo, ¿cree que esas cuestiones no estaban en años anteriores?

-No estaban, porque hacía mucho que el club no jugaba un torneo de esa importancia. Además, nos preparamos para competir en dos torneos al mismo tiempo y fue todo muy nuevo.

Fue un esfuerzo muy grande desde lo económico y muchos factores derivaron en estrés, muchos nervios, sumado a la poca gente que, por lo general, hay en los clubes amateurs. Eso genera que uno esté corriendo para todos lados tapando agujeros.

Siempre va a haber cosas para corregir, pero la idea para este año es que la organización para viajar sea buena, que los predios y canchas estén en buen estado. Algunas cosas que nos propusimos como comisión directiva las conseguimos y otras quedan para más adelante, pero la idea es tratar de organizar todo este tipo de cuestiones que te mencionaba.

- ¿La idea es pelear el Torneo Apertura? ¿Apuntar a que sea un torneo de transición para el Regional Amateur próximo?

-Nosotros le damos mucha importancia a los torneos locales. Tratamos de lograr competir acá igual que en los regionales. Lo que hace el Regional es potenciarte como institución y estar un escalón por encima del resto.

-¿Cómo se lucha desde un club amateur para poder generar dinero y tener un capital que les permita jugar otro tipo de competencia a nivel económico?

-Es difícil ese tema. Nosotros tratamos de sumar socios, sumar chicos en la escuelita. Pero solamente con tener ambiciones por lo general no alcanza. Buscamos que a las empresas que nos acompañan les interese el proyecto que tenemos, que nos apoyen con publicidad.

Tratamos de que el municipio nos apoye con algún mantenimiento, con alguna obra, algún subsidio a nivel provincial o nacional.

Siempre estamos buscando ayuda económica porque es un tema importante y la realidad es que sin ese apoyo, los proyectos se quedan truncos o tardan mucho más.

-¿Qué proyectos tienen en cuanto a obras? ¿El predio está en funcionamiento?

-El predio está funcionando bien. Le estamos mejorando el mantenimiento. Tenemos un convenio con el Centro Empleados de Comercio para utilizar una parte. Hicimos una cancha que la vamos a usar las dos instituciones.

Terminamos hace poco con la vereda de nuestra sede, que es algo que no parece importante a la vista, pero es una obra que tiene 130 metros y nos costó mucho hacerla. Necesitamos de una ayuda del Municipio y otra a nivel nacional para realizarla.

La obra fundamental que nos queda para este año es el predio donde se encuentran las piletas. Ese es el lugar más abandonado delclub. Durante la pandemia nos juntamos con mucha gente, inversores, para ver qué destinos le damos y me parece que este año, por lo menos en lo personal, me gustaría darle un destino a esa parte. La idea es hacer algo relacionado a lo deportivo y recreativo.

-¿Quedó la base del plantel del último torneo o hubo incorporaciones en cuanto a lo futbolístico?

-Hay jugadores que se quedaron. Ellos hicieron un esfuerzo por quedarse, bajar alguna oferta, y nosotros también para que se queden. Además, se sumaron otros chicos. Pienso que hay un equipo bastante competitivo para el torneo local y, en el segundo semestre, veremos si incorporamos para el Torneo Regional, pero solo algunos serían algunos puestos puntuales.

-¿Qué balance hace de su gestión y el trabajo de la comisión directiva?

- Eso es difícil de responder. Considero que hicimos muchas cosas, tuvimos dos años de pandemia complicados y sin embargo, mejoramos las instalaciones para que practiquen las inferiores, entre otras cosas.

Me parece que el club está cambiando. Hay mucha gente en el club, sumamos nuevas actividades en los gimnasios. Hay patín, ping-pong, boxeo recreativo, gimnasio de complemento, hasta la oficina del Pronto Pago, que le dio más vida al club, para que haya más movimiento.



Desde lo deportivo nos fue bien pero también mal y creo que buscamos arriesgar. Lo más importante es que los espacios del club están todos funcionando, con muchas personas practicando las distintas actividades.

