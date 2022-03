Agustín Lavagnino: "Buscamos resultados a largo plazo"

Agustín Lavagnino es el entrenador del primer equipo de fútbol femenino de Sarmiento y una de las caras nuevas que tiene este plantel para la presente temporada del Torneo de Primera B, que inició hace dos fechas. Sin embargo, su presencia no es novedad, porque venía trabajando con el fútbol masculino del Verde como psicólogo de la Reserva.

En lo que va del campeonato de la segunda categoría del fútbol argentino, Las Maestras cosecharon una victoria y un empate, y hoy jugarán frente a Liniers, en Ciudad Deportiva, desde las 15.30, por la tercera jornada.

En diálogo con Democracia, el director técnico habló sobre su forma de trabajo y cómo se encuentran las chicas para lo que viene.

-¿Cómo ves al equipo tras estas dos primeras fechas?

-Hubo cosas buenas. Hay fortalezas y debilidades. Tenemos que seguir trabajando para mejorar y progresar. Se vieron cosas positivas, pero falta mucho. La observación es que hay cosas para analizar, igualmente siempre es así para seguir evolucionando en el camino.

-¿Quedó una base de los torneos anteriores o hubo un recambio de chicas para este torneo?

-No sé si una base porque es un plantel nuevo. Hay chicas jóvenes que están haciendo sus primeras armas en este campeonato. Si bien hay jugadoras que ya participaron y es importante su presencia, como también lo que se hizo en años anteriores. Pero este año hay un recambio importante y en su mayoría son todas futbolistas nuevas.

- ¿Cuáles son los objetivos para esta temporada?

-Los objetivos son de rendimiento, que tienen que ver más con el día a día, el crecimiento y los procesos. Tenemos que lograr mejorar cuestiones que son más bien futbolísticas, tanto de concepto como técnicas o tácticas, pero también físicas, cognitivas y mentales.

-¿Qué análisis hacés de Liniers, el próximo rival?

-Siempre tenemos imágenes o videos de los rivales, en este caso no contamos con ese material por una cuestión de electricidad en la transmisión de los partidos anteriores.

Me contacté con la gente de Argentino de Rosario -rival en la fecha anterior- y no filmaron el partido con Liniers. Sólo tenemos cuatro minutos y nada más.

Lamentablemente se da así y cuando no está el partido o el video, no se puede decir mucho y nos toca hacer hincapié en lo nuestro.

-¿Cómo se trabaja con un equipo que viene de hacer grandes torneos y pelear arriba en los años anteriores y este que, quizás, es un año de transición?

- No pensamos en eso, ni en el año pasado, ni en este. Considero que tenemos un grupo de gente joven que quiere hacer bien las cosas y ahí está lo más importante. Ellas están contentas porque trabajan y están progresando.

Además se les da valor a todas las jugadoras, el compromiso está marchando bien y ojalá que se puedan ver los resultados a largo plazo.

-¿Cómo viste el regreso de la delantera Sofía D’Ambrosio tras su paso por Racing?

-Estoy conforme con su vuelta, bien por ella. Está contenta, en su ciudad y así lo manifiesta. Vuelve en una etapa en que hay cambios y nosotros estamos para ayudarla.

Sofía trabaja como todas, es positiva para el grupo, buena persona, tiene ganas y su arribo es positivo para el equipo.

- A partir de tu profesión de psicólogo, ¿qué valor considerás que tiene la parte mental de los jugadores y jugadoras?

-Yo creo que es todo. Todo nace del cerebro, de la mente. Uno está todo el tiempo tomando decisiones y esas decisiones provienen de la mente. La mayoría de las veces esas determinaciones salen de las emociones que cada persona tiene. Entonces uno en este juego toma decisiones más por los sentimientos que por el razonamiento.



-¿En qué lugar te sentís más a gusto, dando indicaciones al costado de la cancha como entrenador o trabajando la cabeza de los chicos?

-La verdad no tengo una respuesta, siempre trato de dar todo. Tanto acá como cuando trabajaba en mi ciudad (Chacabuco). Trato de hacer las cosas bien, ser responsable, generar un cambio en los chicos y tener llegada a ellos. Estoy para tratar de aportarle cosas buenas desde mi lugar.