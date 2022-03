Envión anímico y remontada futbolística a base de triunfos: así llega Barracas Central

Fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional. Transcurre la mitad del torneo regular, pero los equipos ya empiezan a jugar sus respectivas finales. Más allá de los puestos de copa internacional, la zona más candente es la de los promedios más bajos por el tema de los descensos. En ese marco, Barracas Central recibe a Sarmiento en un encuentro clave.

El Guapo llega con un gran envión anímico y futbolístico a este partido tras sumar dos victorias al hilo a partir de la llegada del DT Alfredo Berti, quien buscará cosechar el segundo triunfo como local en el campeonato.

Para ambos equipos es muy importante el partido de hoy para seguir sumando unidades y ganando confianza a base de victorias. En el caso de Barracas esto se acentúa porque los partidos venideros son contra Independiente, Huracán y Estudiantes de La Plata; ante rivales necesitados y que apuestan sus planteles al torneo doméstico.

Tanto para el Guapo como para el Verde, hoy la urgencia le gana a la necesidad y es imperiosa para ambos sumar de a tres y aprovechar cada fin de semana para acumular puntos de cara al cierre del torneo.

Así juega Barracas Central

Cuatro partidos, cuatro derrotas: así fue el tiempo que tuvo y permaneció el reconocido periodista Rodolfo De Paoli al frente del Guapo en su inicio en la Liga Profesional.

Un equipo al que le había costado llegar a las instancias finales de la Primera Nacional y que consiguió el último cupo para la máxima división, comenzó de manera inestable el vigente torneo y le costó la primera salida de un cuerpo técnico en la Liga Profesional (la segunda fue la de Iván Delfino de Patronato de Paraná algunas fechas después).

Una contundente caída en el debut frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero, por 3-1; otra nueva derrota por 2-0 contra Lanús; mismo resultado ante Tigre, aunque en condición de local; y el último partido perdido frente a Colón en Santa Fe, fueron los factores de tal desenlace.

Y no solo por los resultados, sino también por las formas: Barracas carecía de una identidad de juego ya que no era poseedor de la pelota y, cuando la tenía, no sabía qué hacer. Equipos “largos” con una defensa que dejaba muchos espacios y ataques esporádicos y escasos de efectividad. A tal punto lo expuesto que, durante las cuatro fechas fueron variando en cuatro sistemas tácticos distintos que oscilaron entre 4-2-3-1; 5-4-1; 4-3-3 y 4-4-2.

Los primeros dos goles convertidos, bajo la gestión de De Paoli, fueron a través de pelotas aéreas que se filtraron por el segundo palo y encontraron a un jugador que terminó la jugada. Precisamente, una de ellas, fue por intermedio de una pelota parada cuando Nicolás Ferreyra se impuso en las alturas y abrió el resultado en Santa Fe ante Colón. Detalle no menor a tener presente para la parte defensiva del Verde.

Con la llegada de Alfredo Berti se pudo observar un palpable cambio en el equipo orientado a tres aspectos: mental, rendimiento y resultados. Cuando estos tres factores se alinean, se puede decir que, las cosas funcionan.

En tal sentido, en los dos partidos que ganó el Guapo, de la mano del DT Berti, Barracas tuvo un menor porcentaje de posesión de pelota y, en ambos, comenzó perdiendo los encuentros. Ante Aldosivi registró un 33% vs 67% del Tiburón; y contra Rosario Central un 32% vs 68% del Canalla. Sin embargo, se impuso por 2-1 y por 3-1 respectivamente consiguiendo cosechar sus primeras seis unidades y superando a Patronato en los promedios.

En estos dos partidos fue trascendental la determinación ofensiva del último equipo ascendido encontrando la clave en un sistema de juego de 4-3-3.

Si bien el goleador del plantel es el delantero Neri Bandiera con dos anotaciones, las referencias ofensivas del equipo se han vuelto Bruno Sepúlveda y el experimentado Pablo Mouche, quienes, en conjunto, suelen integrar el tridente ofensivo de Berti.

La palabra de un periodista “experto”

Alan es hincha y periodista partidario del medio “Mundo Barracas”. Por ello, forma parte de la cotidianeidad del último equipo que ascendió a la máxima categoría de nuestro país.

En dialogo con Democracia abordó el presente del Guapo y contó sobre el mercado de pases:” Se reforzó con lo que podía: la mayoría eran jugadores libres, con el pase en su poder, y a otros se le terminaban el préstamo en sus equipos y volvieron al club”.

“La idea era que estos tuvieron una experiencia en Primera”, agregó.

Acerca del inicio de torneo expresó que a Barracas “le costó mucho en los primeros cuatro partidos, sobre todo, en la defensa. Algo que el torneo pasado era una fortaleza, como la defensa que tenía, esta vez lo sintió en la máxima categoría”.

“Además, no se veía una identidad de juego. Berti transmitió la idea de jugar simple y no volverse locos. No hizo grandes cambios: puso a Arce en mitad de cancha, lo que organizó mucho al equipo. viene desde el 2009 en el club y logró tres ascensos: era un jugador importante”, analizó.

Finalmente, respecto a las proyecciones del equipo que hoy pelea para no volver a la Primera Nacional opinó: “Está para tratar de hacer un torneo digno y asentarse. La idea es zafar del descenso y alcanzar una estabilidad. La idea general del club, por lo que veo, no es endeudarse y hacer compras locas. Hacer inversiones y que sean rendidoras”.



El DT Alfredo Berti

Conocido popularmente como el “Loco”, Alfredo Berti supo ser un mediocampista con grandes cualidades de técnica individual y una buena lectura de juego. Estas características le posibilitaron jugar en importantes equipos a nivel nacional, como Boca Juniors y Newells, como así también a nivel internacional como Atlas de México y América de Cali (Colombia).

Tras colgar los botines, el Loco continuó ligado al fútbol vistiendo el buzo de ayudante y DT: dando sus primeros pasos en Rosario, precisamente en Newell´s, y desarrollando una considerable carrera en otros equipos de las máximas categorías de nuestro fútbol como: Independiente Rivadavia de Mendoza, Argentinos Juniors, Belgrano de Córdoba, Aldosivi de Mar del Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero y una experiencia en el extranjero: Sportivo Luqueño (Paraguay).

El mencionado bagaje federal le ha permitido a Berti llegar a Barracas Central y adaptarse rápidamente revirtiendo el rendimiento y los resultados del Guapo que logró sus dos primeras victorias en la Liga Profesional bajo su incipiente mandato como entrenador.

Finalmente, y en lo que hace estrictamente a los números, Berti, como entrenador, tiene un registro de 136 partidos a lo largo de toda su carrera con: 47 victorias, 43 empates y 46 derrotas, manteniendo un invicto en su actual equipo.

Las perlas del partido

Después de muchos años, con una importante militancia en el ascenso de nuestro fútbol, Barracas Central y Sarmiento se verán las caras con varios aspectos para resaltar. Uno de ellos, es que será la primera vez que ambos equipos, que históricamente han sabido militar en el ascenso del fútbol argentino, hoy se enfrentarán en el contexto de la máxima categoría, la Liga Profesional, en un partido vital para la zona de los promedios.

Precisamente, la última vez que se enfrentaron ambos equipos en el estadio Claudio Chiqui Tapia fue en el marco de la temporada 2011/2012, cuando el Verde derrotó por 2-1 al Guapo gracias a los goles de Héctor Cuevas y Ramón Ábila. Por el lado del conjunto local, Mauro Rubira fue el encargado de marcar el empate transitorio.

Respecto al cotejo de esta noche son dos los jugadores de Barracas con pasado en Sarmiento y ambos son delanteros: se trata de los futbolistas Sebastián Rincón y Mauro Albertengo. Vale comentar que ambos jugadores no suelen formar parte de los partidos desde el comienzo, pero sí vienen a representar parte del recambio desde el banco de relevos.

En lo que hace a las perlas del partido de hoy, un dato llamativo es el que presenta el arquero Maximiliano Gagliardo, oriundo de la localidad de Chivilcoy, y que enfrentó a Sarmiento en tres categorías distintas de nuestro fútbol: en la Primera B Metropolitana (jugando para Flandria); en la Primera B Nacional (defendiendo la casaca de Los Andes y Arsenal); y en la Liga Profesional (con Arsenal y ahora Barracas Central).

En una entrevista con Democracia, publicada el 20 de noviembre del 2020, el arquero Gagliardo expresó que “con Junín siempre me ha pasado de tener un ida y vuelta sano con la gente”, en referencia a las veces que visitó el estadio Eva Perón.

Finalmente, vale recordar que Gagliardo disputó la final en que Arsenal venció por la mínima diferencia a Sarmiento en el estadio Florencio Sola, cuando el conjunto dirigido por Sergio Rondina le arrebató el primer ascenso al Verde, que era dirigido por Iván Delfino en ese entonces.

________________________________

