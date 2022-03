Con quince equipos, la Liga del Oeste definió el fixture del Torneo Apertura

Luego de la reciente finalización del Torneo Nocturno, que coronó a River Plate como campeón, la Liga Deportiva del Oeste ya ultima los detalles para el inicio del Torneo Apertura 2022, previsto para el fin de semana del 26 y 27 de marzo, tanto para Primera División como para categorías formativas.

Ayer, la entidad presidida por Claudio Yópolo dio a conocer el fixture de la competencia, que será protagonizada por quince equipos, a partir de la incorporación de La Favela y la Academia Javier Mascherano. En el caso del primero, su afiliación ya había sido aceptada por la Liga; mientras que el segundo, proveniente de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, tendrá licencia provisoria para participar del campeonato de Junín, hasta fin de año.

El resto de los equipos serán Jorge Newbery, Origone FC (Agustín Roca), Rivadavia de Junín, BAP, Defensa Argentina, Villa Belgrano, Mariano Moreno, Rivadavia de Lincoln, Independiente, Deportivo Baigorrita, Sarmiento, River Plate y Ambos Mundos.

En cuanto a la organización, la Liga espera que la edición de este año del Apertura corra con mejor suerte que la de la temporada anterior, cuando el torneo se suspendió, a comienzos del otoño, por el agravamiento de la situación sanitaria por la segunda ola de casos de Covid-19, cuando apenas se habían disputado tres partidos de la fecha inaugural.

Desde aquella interrupción en abril tuvieron que pasar casi cinco meses para la reanudación de la actividad. Finalmente, ya con la primavera asomando a la vuelta de la esquina, el campeonato pudo continuarse y cerró con el título de Villa Belgrano, en noviembre, al derrotar en la final a Rivadavia de Junín, en el estadio Eva Perón.

En esta ocasión, con un panorama más estable, todo indica que habrá fútbol en el otoño juninense, toda una novedad con respecto al último bienio, gobernado por las cancelaciones generalizadas de eventos deportivos.

El formato

De acuerdo con el fixture difundido por la Liga, la modalidad de juego del Apertura será a partidos de todos contra todos, a una única ronda. En total, el certamen constará de quince fechas, sin playoffs.

Es decir, al final del recorrido, se consagrará campeón el equipo que haya sumado mayor cantidad de puntos en la tabla de posiciones. En caso de empate entre dos o más representativos, el título se definirá en cancha, con partidos únicos en sede neutral, entre los clubes con posibilidades de campeonar.

Con respecto al nombre de la competencia, resta el anuncio oficial, aunque todo indica que se denominará Juan José Itoiz, en homenaje al expresidente de Jorge Newbery, fallecido el año pasado.

Fixture completo

Fecha 1:

J. Newbery vs Origone FC

Rivadavia (J) vs BAP

Defensa vs Villa Belgrano

Moreno vs Rivadavia (L)

Independiente vs Dep. Baigorrita

Sarmiento vs A. Mascherano

River vs La Favela

Libre: Ambos Mundos

Fecha 2:

La Favela vs Sarmiento

A. Mascherano vs Independiente

Dep. Baigorrita vs Moreno

Rivadavia (L) vs Defensa

Villa Belgrano vs Rivadavia (J)

BAP vs J. Newbery

Origone FC vs Ambos Mundos

Libre: River

Fecha 3:

A. Mundos vs BAP

J. Newbery vs Villa Belgrano

Rivadavia (J) vs Rivadavia (L)

Defensa vs Dep. Baigorrita

Moreno vs A. Mascherano

Independiente vs La Favela

Sarmiento vs River

Libre: Origone FC

Fecha 4:

River vs Independiente

La Favela vs Moreno

A. Mascherano vs Defensa

Dep. Baigorrita vs Rivadavia (J)

Rivadavia (L) vs J. Newbery

Villa Belgrano vs A. Mundos

BAP vs Origone FC

Libre: Sarmiento

Fecha 5:

Origone FC vs Villa Belgrano

A. Mundos vs Rivadavia (L)

J. Newbery vs Dep. Baigorrita

Rivadavia (J) vs A. Mascherano

Defensa vs La Favela

Moreno vs River

Independiente vs Sarmiento

Libre: BAP

Fecha 6:

Sarmiento vs Moreno

River vs Defensa

La Favela vs Rivadavia (J)

A. Mascherano vs J. Newbery

Dep. Baigorrita vs A. Mundos

Rivadavia (L) vs Origone FC

Villa vs BAP

Libre: Independiente

Fecha 7:

BAP vs Rivadavia (L)

Origone vs Dep. Baigorrita

A. Mundos vs A. Mascherano

J. Newbery vs La Favela

Rivadavia (J) vs River

Defensa vs Sarmiento

Moreno vs Independiente

Libre: V. Belgrano

Fecha 8:

Independiente vs Defensa

Sarmiento vs Rivadavia (J)

River vs J. Newbery

La Favela vs A. Mundos

A. Mascherano vs Origone FC

Dep. Baigorrita vs BAP

Rivadavia (L) vs Villa Belgrano

Libre: Moreno

Fecha 9:

Villa Belgrano vs Dep. Baigorrita

BAP vs A. Mascherano

Origone FC vs La Favela

A. Mundos vs River

J. Newbery vs Sarmiento

Rivadavia (J) vs Independiente

Defensa vs Moreno

Libre: Rivadavia (L)

Fecha 10:

Moreno vs Rivadavia (J)

Independiente vs J. Newbery

Sarmiento vs A. Mundos

River vs Origone FC

La Favela vs BAP

A. Mascherano vs V. Belgrano

Dep. Baigorrita vs Rivadavia (L)

Libre: Defensa

Fecha 11:

Rivadavia (L) vs A. Mascherano

V. Belgrano vs La Favela

BAP vs River

Origone FC vs Sarmiento

A. Mundos vs Independiente

J. Newbery vs Moreno

Rivadavia (J) vs Defensa

Libre: Dep. Baigorrita

Fecha 12:

Defensa vs J. Newbery

Moreno vs A. Mundos

Independiente vs Origone FC

Sarmiento vs BAP

River vs V. Belgrano

La Favela vs Rivadavia (L)

A. Mascherano vs Dep. Baigorrita

Libre: Rivadavia (J)

Fecha 13:

Dep. Baigorrita vs La Favela

Rivadavia (L) vs River

V. Belgrano vs Sarmiento

BAP vs Independiente

Origone FC vs Moreno

A. Mundos vs Defensa

J. Newbery vs Rivadavia (J)

Libre: A. Mascherano

Fecha 14:

Rivadavia (J) vs A. Mundos

Defensa vs Origone FC

Moreno vs BAP

Independiente vs V. Belgrano

Sarmiento vs Rivadavia (L)

River vs Dep. Baigorrita

La Favela vs A. Mascherano

Liber: J. Newbery

Fecha 15:

A. Mascherano vs River

Dep. Baigorrita vs Sarmiento

Rivadavia (L) vs Independiente

V. Belgrano vs Moreno

BAP vs Defensa

Origone FC vs Rivadavia (J)

A. Mundos vs J. Newbery

Libre: La Favela.