Se conoció el fixture del Torneo Apertura 2022

La Liga Deportiva del Oeste dio a conocer hoy el fixture del Torneo Apertura 2022, que comenzará el fin de semana del 26 y 27 de marzo, tanto en Primera División como en las categorías formativas.

El certamen se disputará en formato de todos contra todos y participarán quince equipos, a partir de la incorporación de dos nuevos equipos: La Favela y Academia Javier Mascherano. El resto de los equipos serán Jorge Newbery, Origone FC (Agustín Roca), Rivadavia de Junín, BAP, Defensa Argentina, Villa Belgrano, Mariano Moreno, Rivadavia de Lincoln, Independiente, Deportivo Baigorrita, Sarmiento, River Plata y Ambos Mundos.

Fixture completo:

Fecha 1:

J. Newbery vs Origone FC

Rivadavia (J) vs BAP

Defensa vs Villa Belgrano

Moreno vs Rivadavia (L)

Independiente vs Dep. Baigorrita

Sarmiento vs A. Mascherano

River vs La Favela

Libre: Ambos Mundos

Fecha 2:

La Favela vs Sarmiento

A. Mascherano vs Independiente

Dep. Baigorrita vs Moreno

Rivadavia (L) vs Defensa

Villa Belgrano vs Rivadavia (J)

BAP vs J. Newbery

Origone FC vs Ambos Mundos

Libre: River



Fecha 3:

A. Mundos vs BAP

J. Newbery vs Villa Belgrano

Rivadavia (J) vs Rivadavia (L)

Defensa vs Dep. Baigorrita

Moreno vs A. Mascherano

Independiente vs La Favela

Sarmiento vs River

Libre: Origone FC

Fecha 4:

River vs Independiente

La Favela vs Moreno

A. Mascherano vs Defensa

Dep. Baigorrita vs Rivadavia (J)

Rivadavia (L) vs J. Newbery

Villa Belgrano vs A. Mundos

BAP vs Origone FC

Libre: Sarmiento

Fecha 5:

Origone FC vs Villa Belgrano

A. Mundos vs Rivadavia (L)

J. Newbery vs Dep. Baigorrita

Rivadavia (J) vs A. Mascherano

Defensa vs La Favela

Moreno vs River

Independiente vs Sarmiento

Libre: BAP

Fecha 6:

Sarmiento vs Moreno

River vs Defensa

La Favela vs Rivadavia (J)

A. Mascherano vs J. Newbery

Dep. Baigorrita vs A. Mundos

Rivadavia (L) vs Origone FC

Villa vs BAP

Libre: Independiente

Fecha 7:

BAP vs Rivadavia (L)

Origone vs Dep. Baigorrita

A. Mundos vs A. Mascherano

J. Newbery vs La Favela

Rivadavia (J) vs River

Defensa vs Sarmiento

Moreno vs Independiente

Libre: V. Belgrano

Fecha 8:

Independiente vs Defensa

Sarmiento vs Rivadavia (J)

River vs J. Newbery

La Favela vs A. Mundos

A. Mascherano vs Origone FC

Dep. Baigorrita vs BAP

Rivadavia (L) vs Villa Belgrano

Libre: Moreno

Fecha 9:

Villa Belgrano vs Dep. Baigorrita

BAP vs A. Mascherano

Origone FC vs La Favela

A. Mundos vs River

J. Newbery vs Sarmiento

Rivadavia (J) vs Independiente

Defensa vs Moreno

Libre: Rivadavia (L)

Fecha 10:

Moreno vs Rivadavia (J)

Independiente vs J. Newbery

Sarmiento vs A. Mundos

River vs Origone FC

La Favela vs BAP

A. Mascherano vs V. Belgrano

Dep. Baigorrita vs Rivadavia (L)

Libre: Defensa

Fecha 11:

Rivadavia (L) vs A. Mascherano

V. Belgrano vs La Favela

BAP vs River

Origone FC vs Sarmiento

A. Mundos vs Independiente

J. Newbery vs Moreno

Rivadavia (J) vs Defensa

Libre: Dep. Baigorrita

Fecha 12:

Defensa vs J. Newbery

Moreno vs A. Mundos

Independiente vs Origone FC

Sarmiento vs BAP

River vs V. Belgrano

La Favela vs Rivadavia (L)

A. Mascherano vs Dep. Baigorrita

Libre: Rivadavia (J)

Fecha 13:

Dep. Baigorrita vs La Favela

Rivadavia (L) vs River

V. Belgrano vs Sarmiento

BAP vs Independiente

Origone FC vs Moreno

A. Mundos vs Defensa

J. Newbery vs Rivadavia (J)

Libre: A. Mascherano

Fecha 14:

Rivadavia (J) vs A. Mundos

Defensa vs Origone FC

Moreno vs BAP

Independiente vs V. Belgrano

Sarmiento vs Rivadavia (L)

River vs Dep. Baigorrita

La Favela vs A. Mascherano

Liber: J. Newbery

Fecha 15:

A. Mascherano vs River

Dep. Baigorrita vs Sarmiento

Rivadavia (L) vs Independiente

V. Belgrano vs Moreno

BAP vs Defensa

Origone FC vs Rivadavia (J)

A. Mundos vs J. Newbery

Libre: La Favela