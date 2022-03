Diego Martino: “Al plantel lo encontré muy predispuesto al trabajo y con ganas de pelear el título desde el primer día”

Diego Ariel Martino, “Pipo” para familiares, amigos y el mundo futbolero juninense, es sinómino de éxito asegurado como director técnico, ya que los equipos que ha dirigido se coronaron campeones de los dos últimos torneos Nocturnos organizados por la Liga Deportiva del Oeste.

Concretó dicho objetivo la semana pasada, comandando tácticamente al conjunto de River Plate, y el año pasado lo había hecho dirigiendo al Club Atlético Mariano Moreno, pero –además- también se coronó en 2018 dirigiendo al elenco superior del Club Atlético Villa Belgrano.

Festejó mesuradamente el título logrado con “La Loba”, junto a su ayudante de campo Andrés Sayes, al preparador físico Gustavo Luques y al entrenador de arqueros, Diego Fidemi, y también lo compartió con sus seres queridos.

Al respecto, con indudable emoción y al ser entrevistado por Democracia, “Pipo” señaló sobre el logro deportivo, que “Llegó en un año difícil para mi familia y para mí, ya que perdí a mi viejo, por Covid. Él era un hombre del fútbol y gran compañero, estuvo siempre a mi lado, pero le tocó ese virus y falleció. Sentí que en la noche que vencimos a Sarmiento y fuimos campeones, mi papá estaba conmigo. Tuve la suerte de meter dos campeonatos seguidos y tres en los últimos cuatro años, con distintos equipos”, expresó el DT juninense multicampeón.

Recordó que ha dirigido a equipos de divisiones inferiores del Club Jorge Newbery y luego a los elencos de Independiente de Junín, Villa Belgrano, Mariano Moreno y River Plate, siendo campeón, recordemos, como conductor de los tres últimos planteles citados.

En relación a su llegada como entrenador de River Plate, pocos días antes de iniciarse el campeonato Nocturno “Nelson ´Francho’ Benito” que coronó a sus dirigidos, Diego Martino manifestó: “Mi llegada se da luego de la renuncia del técnico Daniel Cangialosi, dos días antes de cerrar el libro de pases. Me llamaron los dirigentes y me pidieron, como se había ido el entrenador, que les diera una mano. Acepté y reconozco que al plantel lo encontré muy predispuesto al trabajo y con ganas de pelear el título desde el primer día, desde el partido inicial que debimos afrontar”.



Una zona difícil

Luego, “Pipo” reconoció: “La nuestra era una zona muy difícil y el primer objetivo que nos propusimos fue clasificar entre los cuatro primeros. A los dos primeros partidos los jugamos contra dos equipos que participaban del torneo Federal, así que sabíamos que iba a ser muy difícil. A uno lo empatamos y al otro lo ganamos y desde ahí supe que íbamos a andar muy bien”.

Seguidamente, el coach entrevistado dijo que “Luego, el equipo se fue armando, hasta hacerse muy fuerte en todas las líneas, superando a nuestros rivales. El equipo más difícil que debimos enfrentar fue Ambos Mundos, el que mejor nos planteó el partido”, reconoció sobre el elenco tricolor al que vencieron en la final de la ronda de Ganadores.

Sobre el futuro, el técnico de los aurinegros que ganaron de manera invicta el Nocturno, reconoció que “Seguramente se van a ir jugadores, no sabemos cuántos, pero Garay y Fagundez (pasó a un equipo de San Juan) seguro, mientras que con los demás veremos qué pasa en estos días, para ver con qué plantel contaré para afrontar el próximo torneo oficial. Sobre refuerzos, no puedo decir nada por ahora, porque es muy pronto y no tuve tiempo para ver el tema de incorporaciones. En esta semana estamos enfocados en eso junto a los directivos del club”.

Luego de referirse a los dos nuevos equipos que se incorporan al torneo de la Liga Deportiva del Oeste, manifestando que “No tengo problema de que se sumen al campeonato local La Favela y la Academia Javier Mascherano (de Lincoln), Diego Ariel “Pipo” Martino finalizó agradeciendo: “A los dirigentes del Club River Plate por confiar en mí y en mi cuerpo técnico, que trabajó de manera muy profesional; a todos los jugadores por su compromiso y obviamente, agradezco a toda mi familia por el aguante”, concluyó el director técnico que en los últimos cuatro años fue tricampeón de los torneos Nocturnos de fútbol organizados por la Liga Deportiva del Oeste de Junín.