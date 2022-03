Israel Damonte: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil y la cancha no ayudaba"

El DT de Sarmiento, Israel Damonte, destacó el triunfo logrado ayer en Paraná, frente a Patronato, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

En conferencia de prensa, el entrenador elogió "el esfuerzo que hicieron los jugadores" para obtener el segundo éxito al hilo -el Verde venía de derrotar a Unión de Santa Fe-, en un contexto en el que "la cancha no ayudaba", en referencia a las lluvias que cayeron horas antes del partido.

"Es importante haber ganado, no solamente por haber jugado contra un rival directo, sino también por haber ganado de visitante, algo que no habíamos podido lograr hasta acá. Para lo anímico es algo muy bueno. Se hizo un esfuerzo muy grande, contra un rival duro, sabíamos que iba a ser difícil y se vio en la cancha", reflexionó Damonte.

"Nos llevamos tres puntos muy importantes para Junín, gracias al esfuerzo que hicieron los jugadores. El camino es larguísimo y falta un montón todavía, pero es fundamental que el desgaste que hace el equipo vaya acompañado de puntos", aseguró.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la racha adversa del conjunto juninense en Paraná -no había logrado nunca un triunfo en el Presbítero Bartolomé Grella-, Damonte admitió que "era una motivación extra ganar acá", a la vez que subrayó que "es muy difícil en el fútbol argentino lograr victorias consecutivas".

Al momento de explicar por qué el cuadro juninense terminó replegándose sobre su propio arco, sobre todo en la primera media hora del complemento, el DT sostuvo que "cuando no se puede jugar, hay que ponerse el overol". "En el arranque del partido creo que estábamos mejor que ellos. La cancha no ayudaba, se hizo un partido muy disputado y lo hicimos bien. Por momentos, defendimos con delanteros, mediocampistas y defensores, y también tuvimos esa cuota de suerte que a veces que hay que tener", concluyó.