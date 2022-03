Tinelli salió a replicarle a Silvio Santander

Silvio Santander es uno de los tantos damnificados por deudas que tiene San Lorenzo. Ante la falta de cobro, el propio entrenador publicó en sus redes y expresó su molestia.

“A casi diez meses del título, sigo esperando cobrar. Si alguien encuentra al señor Marcelo Tinelli por favor que le avise, ya pasó la falta de respeto y se acerca a una estafa más”.

Pero el presidente en licencia de San Lorenzo no se quedó callado y salió a responderle al exentrenador del club de Boedo. “Le recuerdo, Sr. Santander, que usted, en la recisión que hizo con el club durante mi licencia firmó un acuerdo del cobro de la deuda en 3 cuotas de $700 mil. Según lo que me dicen que, en San Lorenzo, cobró 2 cuotas y se le debe la tercera cuota, la cual va a cobrar a la brevedad”.

En la misma publicación, el propio Tinelli muestra un acuerdo de pago donde las cuotas debían terminarse en octubre de 2021, con lo que se supone que ya está cinco meses atrasado ese pago por parte de la institución.

Pero no quedó solo en eso, sino que el conductor de televisión ahondó y desafió a Santander: “Todos saben dónde encontrarme, y que yo esté de licencia en mi club, no lo habilita a decir esta clase de ironías y falta de respeto. Igual de usted no me extraña, porque todo el cuerpo técnico hablaba de su permanente mal trato hacia ellos. Abrazo”.