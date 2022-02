San Lorenzo empató con Argentinos y respira

San Lorenzo consiguió anoche un empate con Argentinos Juniors, en el Diego Armando Maradona, 1 a 1, que le permite respirar luego de un arranque irregular de la Copa de la Liga Profesional.

David Salazar puso el 1 a 0 para el Bicho de La Paternal, tras una jugada de Florentín.

Pero los dirigidos por Gabriel Milito no lo liquidaron y reaccionaron los de Boedo. Y cuando algunos chicos de San Lorenzo como Agustín Martegani y Nicolás Fernández Mercau se dieron cuenta que estaban vivos, volvieron a hacer respirar a San Lorenzo, no solamente en el juego, sino también en el marcador.

Y allí fue que Martegani justificó el pedido de los hinchas sanlorencistas en la jornada anterior, cuando le reclamaron a Troglio por su titularidad, cuando armó una jugada por derecha que Ezequiel Centurión conectó en el primer palo y señaló la igualdad definitiva con cierta complicidad del arquero Federico Lanzillotta, que venía de dos grandes tapadas previas.

Así, el DT Pedro Troglio logró algo de tranquilidad, pese a que aún no consigue ganar en el campeonato.