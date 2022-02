Prmier League: Marcelo Bielsa dejó de ser el técnico de Leeds United

El director técnico argentino Marcelo Bielsa abandonó la conducción técnica del Leeds United, de la Premier League inglesa, según informó el club este domingo.

La entidad británica confirmó su alejamiento con un comunicado en el que adelantó que “los planes para un tributo permanente a Marcelo en Elland Road están en marcha y se dará a conocer más información a su debido tiempo”.

Bielsa, de 66 años, en el cargo desde junio de 2018, rompió el contrato por el mal presente del equipo en la actual campaña: Leeds ocupa el 16to. puesto con 23 unidades, se ubica a dos puntos de la zona de descenso, perdió la mitad de los partidos disputados (13 de 26) y es el equipo más goleado del torneo (60).

Su salida se precipitó con cinco derrotas en las seis fechas más recientes, las últimas con goleadas de Everton (0-3), Manchester United (2-4), Liverpool (0-6) y Tottenham Hotspur (0-4).

El comunicado de club inglés:

“El entrenador de 66 años estuvo a cargo del equipo durante más de tres años y medio, y tomó las riendas en junio de 2018.

Transformó la suerte del club en el campo, que comenzó con la demolición de 3-1 de Stoke City en Elland Road dos meses después y llevó a Leeds a los playoffs del Sky Bet Championship en su primera temporada completa a cargo.

En su segunda campaña, Bielsa tuvo éxito donde los anteriores habían fallado, guiando al club al título del Campeonato Sky Bet, ganando la división por 10 puntos y resultando en el ascenso a la Premier League por primera vez en 16 años.

En el regreso del club a la máxima categoría, el Leeds terminó noveno, asegurando la mayor cantidad de puntos de un equipo recién ascendido en la Premier League desde la campaña 2000/01.

Sin embargo, esta temporada ha resultado ser difícil y el equipo ha registrado solo cinco victorias en la Premier League”.

El director de fútbol, el español Víctor Orta, agregó que “desde que llegó a Leeds United, Marcelo tuvo un gran impacto en el club, en una escala que no había visto antes”.

“Ha creado un legado, supervisando importantes mejoras de infraestructura en Thorp Arch, uniendo a los aficionados y los jugadores, y brindando un camino claro para que los jugadores jóvenes hagan la transición al primer equipo”, añadió Orta.

“Es decepcionante que su etapa haya tenido que terminar de esta manera, dados los momentos especiales que hemos disfrutado en los últimos años, que han sido algunos de los mejores de mi carrera, pero no podemos escondernos de los resultados recientes”, finalizó Víctor Orta.

