Sarmiento y Ambos Mundos vuelven a enfrentarse por un lugar en la gran final del Torneo Nocturno

El Torneo Nocturno 2022 "Copa Nelson Francho Benito" conocerá esta noche a su finalista. Desde las 21.45, en el estadio de Jorge Newbery, Ambos Mundos y Sarmiento se volverán a ver las caras, en el mismo escenario en el que se enfrentaron apenas hace algunos días, pero esta vez será un duelo a todo o nada, por la última chance de seguir peleando por el título del certamen organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

El ganador del encuentro se enfrentará en la gran final a River Plate, el máximo favorito a llevarse el trofeo de campeón, según los antecedentes recientes en el campeonato. Ocurre que La Loba llegó hasta la instancia final sin haber perdido un solo partido y con actuaciones descollantes en varios de sus compromisos durante la campaña.

En la primera semifinal, el conjunto de Diego Martino goleó a Villa Belgrano por 5 a 1. Más recientemente, en el partido correspondiente a la ronda de ganadores, derrotó por la mínima al difícil Ambos Mundos, dirigido por Carlos "Lagarto" González, un animador de las últimas ediciones del Nocturno.

Y más temprano en el recorrido, en la fase de grupos, había vapuleado a domicilio a Rivadavia de Junín, finalista del último Torneo Apertura, por 7 a 3. Implacable en la faceta ofensiva, River disputará la instancia decisiva del Nocturno con ventaja deportiva. Ello significa que el ganador del partido de esta noche, entre el Verde y el Tricolor, deberá derrotarlo dos veces para quitarle un título que parece tener prácticamente asegurado.

El anterior

Sarmiento y Ambos Mundos se midieron el pasado martes 15, por la segunda semifinal del campeonato. El partido se disputó en la cancha de Jorge Newbery, al igual que el de esta noche, y fue victoria para el Tricolor, por 1 a 0, con un gol de penal anotado por Matías González.

El formato de definición del campeonato, desde las semis en adelante, es el de "doble nocaut" o doble eliminación. De allí que, tras haber vencido al Verde, el equipo de "Lagar" González pasó a denominada "final de ganadores", en la que cayó frente a River, el martes pasado, por 1 a 0.

Por ello, deberá volver a enfrentar a Sarmiento, que venció por penales a Villa Belgrano en el partido de la "ronda de perdedores", es decir, de los equipos que perdieron su compromiso de semifinal.

Del encuentro de hoy surgirá el segundo clasificado para la final por el título, aunque el cuadro que lo consiga quedará en desventaja deportiva y deberá derrotar dos veces seguidas a River para gritar campeón.

Posibles formaciones

Ambos Mundos: Franco Mecozzi; Braian Aquino, José Castro, Thiago Osella, Franco Rodríguez; Gonzalo Kearney, Germán Biagetti, Alejandro Rodríguez, Matías González; Luciano Lazzatti y Germán Casco.

Sarmiento: Marco Del Río; Tomas Palma, Pedro Galdeano, Santiago Lobosco, Diego Dotti; Facundo Meli, Valentino Vitetta, Fernando Balinari; Juan Petraglia, Maximiliano Rossi y Genaro Mustoni.

¿Cómo se define el Nocturno?

Ganador de esta noche: enfrenta a River en la final.

Final: si gana River, es campeón. Si hay empate, hay penales. Si pierde River, habrá segundo partido.

Segunda final: solo se juega en caso de que River pierda, sea en tiempo regular o por penales. En caso de empate en tiempo regular en este segundo encuentro, habrá tercer partido.

Tercera final: solo se juega en caso de empate en la segunda final, que, a su vez, solo se juega si River perdió en la primera final. En caso de empate en este tercer partido, se define el campeón por penales.

Programación de partidos

Formativas:

Lunes 28:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

19.30 Rivadavia (J) J. Newbery vs Rivadavia (L) 2006/7

20.45 Rivadavia (J) Villa vs Rivadavia (L) 2009/10

21.45 Rivadavia (J) Villa vs Rivadavia (L) 2012/13

19.30 River Origone FC vs River 2006/7

20.45 River J. Newbery vs A. Mundos 2009/10

21.45 River Origone FC vs A. Mundos 2012/13

Martes 1° de marzo:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

19.30 Ambos Mundos Sarmiento vs Independiente 2006/7

20.45 Ambos Mundos Sarmiento vs Defensa 2009/10

21.45 Ambos Mundos Sarmiento vs BAP 2012/13

19.30 Defensa River vs Rivadavia (J) 2006/7

20.45 Defensa BAP vs Rivadavia (J) 2009/10

21.45 Defensa River vs J. Newbery 2012/13

____________________________________

Suscribite al Vespertino y recibí las noticias de la tarde