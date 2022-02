Estudiantes enfrenta a Audax Italiano en Chile

Estudiantes de La Plata debutará hoy en la edición 2022 de la Copa Libertadores, como visitante ante Audax Italiano de Chile, por la ida de la Fase 2, una de las dos instancias que deberá superar para entrar a los grupos.

El partido se disputará desde las 21.30, en el estadio El Teniente, de la ciudad de Rancagua, a poco más de 100 kilómetros de Santiago, con el arbitraje del uruguayo Christian Ferreyra.

La revancha se disputará el próximo 2 de marzo, en el estadio UNO de La Plata, y el ganador de la serie avanzará a la Fase 3, la última previa al ingreso a los grupos, en la que se cruzará con Everton de Chile, o Monagas de Venezuela.

El Pincha, cuatro veces ganador de la Copa Libertadores, vuelve a disputar el torneo más importante de Sudamérica luego de casi cuatro años. Su última presentación fue cuando en agosto de 2018 quedó eliminado en octavos de final ante Gremio de Brasil.

Probables formaciones

Audax Italiano: Joaquín Muñoz; Nicolás Fernández, Carlos Labrín, Fabián Torres y Roberto Cereceda; Osvaldo Bosso y Fernando Cornejo; Germán Estigarribia, Bryan Figueroa, Michael Fuentes; y Lautaro Palacios. DT: Ronald Fuentes.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Fernando Zuqui, Jorge Morel, Jorge Rodríguez y Gustavo Del Prete; Leandro Díaz y Mauro Boselli. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: El Teniente (Rancagua, Chile)

Árbitro: Christian Ferreyra

Hora: 21.30.

Programación de partidos:

Hoy:

19.15 - América (BRA) vs Guaraní (PAR)

19.15 - Bolívar (BOL) vs U. Católica (CHI)

21.30 - Barcelona (ECU) vs Universitario (PER)

Mañana:

21.30 - Olimpia (PAR) vs Atl. Nacional (COL)

