El Tatengue venció a Atlético Tucumán y llega con confianza a Junín

Unión de Santa Fe se hizo fuerte anoche en su cancha y venció 1 a 0 sobre Atlético Tucumán, en el estadio 15 de Abril, en la previa a viajar a Junín para enfrentar a Sarmiento, el próximo domingo.

Tal como ocurriera en la jornada inaugural frente a River Plate, el Tatengue dominó al Decano tucumano por la tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional y escaló hasta el tope de la tabla de la Zona A, sitio que comparte hasta el momento con el sorprendente Platense, ambos con 7 unidades.

El uruguayo Jonathan Álvez anotó a los 10 minutos del complemento el tanto para los dirigidos por el también oriental Gustavo Munúa, que sigue con la valla invicta en tres presentaciones en el campeonato.

Así, Unión llega con confianza para salir a jugar en el estadio Eva Perón, el próximo domingo a las 17.

Unión 1

Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Brítez y Claudio Corvalán; Daniel Juárez, Enzo Roldán, Juan Portillo y Gastón González; Mauro Luna Dialle y Jonathan Álvez. DT: Gustavo Munúa .

Atlético Tucumán 0

Tomás Marchiori; Martín Garay, Bruno Bianchi, Marcelo Ortiz y José Doldán; Gastón Gil Romero, Joaquín Pereyra, Ramiro Carrera, Leonardo Heredia y Gabriel Risso Patrón; Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Gol en el segundo tiempo: ´10m. Álvez (U).

Cambio en el primer tiempo: 38m. Juan Nardoni por Luna Diale (U).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Diego Polenta por Calderón (U) y Mariano Peralta Bauer por Juárez (U); 20m. Eugenio Isnaldo por Risso Patrón (AT), Federico Andrada por Heredia (AT) y Felipe Campos por Garay (AT); 30m. Ramiro Ruiz Rodriguez por Pereyra (AT); 34m. Leonardo Ramos por Álvez (U) y Sebastián Jaurena por Roldán (U) y 41m. Cristian Menéndez por Doldán (AT).

Amonestados: Calderón, Álvez y Moyano (U). Gil Romero, Carrera y Lotti (AT).

Cancha: Estadio 15 de Abril (Unión). Árbitro: Fernando Espinoza.

