Luego de tres derrotas al hilo, renunció el DT de Barracas Central

El muy flojo arranque en la Copa de la Liga Profesional, con tres derrotas en igual cantidad de presentaciones, motivó que Rodolfo De Paoli renunciara este lunes a la conducción técnica de Barracas Central.

"Esto es un mensaje para la gente del club, para esta familia: quiero agradecer la posibilidad que me han dado, en especial a Matías, Claudio e Iván Tapia. Me abrieron las puertas y me dieron la oportunidad de mostrar mis capacidades, junto con mi cuerpo técnico", comentó el periodista tras la caída 2 a 0 ante Tigre.

En ese sentido, el ahora ex entrenador, recordó que tuvieron la "posibilidad de lograr un ascenso histórico a Primera División y hoy, más allá de que los resultados no se dan, es una decisión que ya tenía tomada hace diez días por tema muy personal".

"El equipo hoy, con las tres derrotas, necesita una inyección anímica que yo no se la puedo dar, así que le deseo lo mejor a este club y a este plantel. Es un hasta luego, no es una hasta siempre. Estaré agradecido eternamente", explicó.

Lo cierto es que el "guapo" sumó tres derrotas, no tiene puntos, y apenas marcó un gol, en la caída en la primera fecha frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3 a 1.