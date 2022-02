Lautaro Villegas: "Es un partido muy importante para la historia de Rivadavia"

El mediocampista de Rivadavia de Lincoln, Lautaro Villegas, analizó en diálogo con Democracia la previa de la gran final de esta tarde por el ascenso al Torneo Federal A, frente a Argentino de Monte Maíz, en el estadio del Club Atlético Carcarañá, y aseguró que se trata de un partido "muy importante para la historia de la institución".

"Estamos ansiosos por jugar esta final, pero con la tranquilidad de saber que hicimos las cosas bien como para estar en donde estamos. Será una linda instancia para disfrutar", aseguró Villegas, sin pasar por alto la trascendencia que tiene esta final interregional del Torneo Federal Amateur.

"Es un partido muy importante para la historia del club. Haciendo memoria, Rivadavia ya ha pasado por esta situación y siempre se recuerda a los planteles que han logrado este objetivo", reflexionó el mediocampista neuquino, quien admitió que el camino hasta el partido de hoy resultó "muy difícil" para el plantel conducido por Diego Funes.

"Es un torneo muy difícil, en el que sí o sí hay que estar bien. Tuvimos la posibilidad de hacernos fuertes de local, para ir pasando los cruces eliminatorios. Fueron tres meses de competencia, un campeonato bastante corto, pero muy desgastante, porque te obliga a estar siempre al 100%", afirmó.

Con respecto al rival de esta tarde, ganador de la Región Centro del Federal, el futbolista del Albirrojo destacó que cuenta con jugadores de buen nivel, pero confió en que el peso de la historia de Rivadavia en el plano regional juegue a favor del club linqueño.

"Estuvimos analizándolos y mirando videos. Ahora que el Federal se transmite por Internet, pudimos mirar los partidos. Es la primera vez que juegan el Regional y ya llegaron a esta instancia, eso demuestra que son un muy buen equipo, pero nosotros también tenemos con qué para lograr el objetivo", expresó.

Y agregó: "Si bien en la cancha somos once contra once y va a ganar el que mejor jugó, o el que menos se equivocó, sabemos que la tradición de Rivadavia en estos campeonatos tiene su peso".

Finalmente, Villegas se mostró conforme con la sede designada para el partido y restó importancia al hecho de que la final se jugará sin público en el estadio. "Es una pena que no haya público, pero no va a cambiar demasiado las cosas, el campo de juego está en buenas condiciones y es una localidad que dentro de todo está cerca, no es un viaje tan largo", concluyó.