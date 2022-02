Colón de Santa Fe venció a Godoy Cruz

Colón de Santa Fe le ganó ayer como local a Godoy Cruz de Mendoza, por 3 a 1, en un entretenido encuentro por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Primera División de fútbol.

El partido se jugó en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, de Patronato de Paraná, donde Colón de Santa Fe actuó como local porque están realizando tareas de restablecimiento en el césped de su cancha.

Facundo Farías, en la etapa inicial, el arquero Juan Espínola, en contra, y Luis Miguel Rodríguez, de tiro penal, ambos en la parte final, marcaron para Colón; Martín Ojeda, también desde los doce pasos, en el segundo período había establecido el empate transitorio para el conjunto mendocino.

Con este resultado, Colón llegó a las cuatro unidades y se acomoda en la Zona 2 del torneo; mientras que Godoy Cruz se quedó con apenas 1 unidad y sin poder sumar para su "flaco" promedio para el descenso.

Colón de Santa Fe 3

Leonardo Burián; Jonathan Sandoval, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Rafael Delgado; Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Juan Sánchez Miño y Facundo Farías; Luis Miguel Rodríguez. DT: Julio Falcioni.

Godoy Cruz 1

Juan Espínola; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Guillermo Ortiz y Leonel González; Gonzalo Abrego y Nelson Acevedo; Matías Ramírez, Ezequiel Bullaude y Martín Ojeda; y Tadeo Allende. DT: Diego Flores.

Gol en el primer tiempo: 37m. Facundo Farías (C).

Goles en el segundo tiempo: 13m. Martín Ojeda (GC), Juan Espinola (GC), en contra de su arco, y Luis Miguel Rodríguez (C).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Bruno Leyes por Nelson Acevedo (GC); 14m. Juan Pintado por Matías Ramírez (GC); 18m. Cristian Vega por Cristian Bernardi (C), 19m. Lucas Beltrán por Juan Sánchez Miño (C); 21m. Tomás Badaloni por Tadeo Allende (GC); 28m. Valentín Burgoa por Gonzalo Abrego (GC); 40m. Eric Meza por Facundo Farias (C); y 46m. Paolo Goltz por Rodrigo Aliendro (C) y Brian Farioli por Luis Miguel Rodríguez (C).

Amonestados: Rodrigo Aliendro (C), Nelson Acevedo (GC), Luis Miguel Rodríguez (C) y Rafael Delgado (C).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella (Patronato de Paraná, local Colón).

____________________________________

