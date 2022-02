Villa Belgrano y River se enfrentan por la primera semifinal del Torneo Nocturno

El Torneo Nocturno "Copa Nelson Francho Benito" de la Liga Deportiva del Oeste se aproxima a su definición.

Desde las 21.45, en el estadio Raúl "Vasco" Barcelona, se medirán Villa Belgrano y River, por la primera semifinal del certamen, que se resolverá con formato de doble eliminación.

El equipo dirigido por Daniel Cangialosi viene de aplastar a Defensa Argentina en cuartos de final y quiere seguir reinando en el fútbol local, luego de haberse consagrado el año pasado en el Torneo Apertura.

Del otro lado estará La Loba, que dominó con claridad la Zona A de la fase de grupos, pero tendrá enfrente a un adversario que llega en ascenso, luego del irregular rendimiento que mostró en la bisagra entre 2021 y 2022.

El conjunto dirigido por Diego Martino -el DT campeón de la última edición del Nocturno, pero al mando de Mariano Moreno- viene de dejar en el camino a un tibio Independiente, que por segundo semestre consecutivo no encontró su mejor versión y se despidió temprano de la competencia de la Liga.

La llave de semifinal se dirimirá en formato de partido único en sede neutral. Por el otro lado, vienen Ambos Mundos -campeón de la edición 2020 y subcampeón en 2021- y Sarmiento, que chocarán mañana en el estadio de Jorge Newbery.

El representativo dirigido por Carlos "Lagar" González sacó de competencia a Rivadavia de Lincoln, club que vive un gran presente y se encuentra a un partido de ascender al Torneo Federal A. El Verde, por su parte, superó en los cuartos de final a Rivadavia de Junín, finalista del pasado Torneo Apertura.

El formato

Desde la organización recordaron que la definición del Nocturno será con formato "doble nocaut" o doble eliminación. Ello significa que los ganadores de las dos semifinales se enfrentarán en la final de la "ronda de ganadores", mientras que quienes salgan derrotados se medirán en la "ronda de perdedores".

El ganador del partido de la "ronda de ganadores" clasificará a la finalísima, mientras que quien pierda el encuentro se enfrentará con el ganador del duelo por la "ronda de perdedores". El vencedor de ese partido pasará a la finalísima, con el equipo ganador del partido de la "ronda de ganadores", que contará con ventaja deportiva.

La misma modalidad se utilizó en las ediciones pasadas del Nocturno, con excepción de la del año pasado, que se disputó con formato de eliminación directa. En aquella ocasión, por las restricciones de la pandemia de Covid-19, el campeonato se realizó con una variante más breve, para definirlo en menor cantidad de partidos. Además, habrá varios partidos correspondientes a categorías formativas.

Programación de partidos:

Formativas:

Hoy:

HORARIO/CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

19.30/Moreno Sarmiento vs River 2008

20.30/Moreno J. Newbery vs Villa 2011

19.30/A. Mundos J.Newbery vs Moreno 2008

20.30/A. Mundos Moreno vs Defensa 2011

Mañana:

HORARIO/CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

19.30/Rivadavia (J) Origone vs Rivadavia (L)....2006/07

20.45/Rivadavia (J) Sarmiento vs Rivadavia (L) 2009/10

21.45/Rivadavia (J) Origone vs Rivadavia (L) 2012/13

19.30/J. Newbery Independiente vs BAP 2008

20.30/J. Newbery Independiente vs BAP 2011

Jueves:

HORARIO/CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

19.30/River Villa vs J. Newbery 2006/07

20.45/River Villa vs Defensa 2009/10

21.45/River Villa vs A. Mundos 2012/13

19.30/Defensa River vs Independiente 2006/07

20.45/Defensa A. Mundos vs BAP 2009/10

21.45/Defensa River vs BAP 2012/13

Viernes

HORARIO/CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

19.30/A. Mundos Rivadavia (J) vs Sarmiento 2006/07

20.45/A. Mundos Rivadavia (J) vs J. Newbery 2009/10

21.45/A. Mundos Sarmiento vs J. Newbery 2012/13

____________________________________

