Emiliano Méndez: "Desde adentro, sentía que si había un ganador iba a ser Sarmiento"

La victoria sobre Atlético Tucumán, el jueves pasado en el estadio Eva Perón, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, sigue celebrándose en el mundo de Sarmiento.

Mientras el plantel empieza a poner la cabeza en la segunda fecha, el próximo jueves ante Banfield, también como local, el mediocampista central Emiliano Méndez, uno de los puntos altos del equipo dirigido por Israel Damonte, habló con Democracia sobre lo que dejó el triunfo frente al Decano tucumano y avisó que el Verde tiene todavía "mucho por crecer" en el campeonato.

"Hicimos un buen partido, vi a un equipo concentrado, con mucha actitud, y respetando lo planificado, aunque por momentos las cosas no haya salido del todo bien. Pero, desde adentro, siempre sentí que si había un ganador iba a ser Sarmiento, y es una linda sensación", expresó el volante, uno de los refuerzos de esta temporada, que llegó proveniente de Arsenal de Sarandí.



Pese al escaso rodaje, más allá de los amistosos de pretemporada, Méndez consiguió acoplarse desde el primer minuto al equipo y terminó siendo uno de los protagonistas de la tardenoche juninense, en la que el Verde consiguió ganar con el gol del experimentado delantero Lisandro López, otra de las incorporaciones que arribaron en el último mercado de pases.

"Estoy contento por cómo se dio todo, principalmente por lo grupal, porque se ganó de local, frente a nuestra gente, y también por haber debutado en Sarmiento. Me sentí cómodo y mis compañeros me facilitaron las cosas. Creo que se dio un buen partido en todos los aspectos", afirmó.

Finalmente, Méndez subrayó el salto de calidad que le asegura López al equipo y confió en que el Verde mejorará en la faceta ofensiva, con el correr de los partidos.

"Todos conocemos la jerarquía de Licha, es un privilegio tenerlo con nosotros y no tengo dudas de que lo vamos a aprovechar. Sabemos que tenemos que mejorar muchísimas cosas, porque somos un equipo en construcción", reflexionó. Y redondeó: "Sarmiento no ha tocado techo, ni mucho menos. Con el correr de los partidos, vamos a ir encontrando ese circuito de pases, que nos permitirá generar más llegadas al arco rival".