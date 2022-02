Con Valentini, Aldosivi perdió ante Vélez

Aldosivi de Mar del Plata debutó anoche con derrota en la Copa de la Liga Profesional, 2 a 0 frente a Vélez, en el estadio José Amalfitani.

El equipo de Martín Palermo fue superado en Liniers por El Fortín, siempre favorito a pelear el campeonato hasta las instancias finales. El conjunto Mauricio Pellegrino se impuso con goles Luca Orellano (64m) y Lucas Janson (73m).

En El Tiburón de La Feliz fue titular el defensor juninense Nicolás Valentini, que llegó el equipo de la ciudad balnearia proveniente de Boca, y fue expulsado sobre el final del partido por doble amarilla.

Vélez Sarsfield 2:

Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Martín Ortega; Agustín Mulet y Nicolás Garayalde; Agustín Bouzat, Luca Orellano y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Mauricio Pellegrino.

Aldosivi 0:

José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini y Fernando Román Villalba; Leandro Maciel y Marcelo Meli; Matías Pisano, Tomás Martínez y Edwin Mosquera; Andrés Ríos. DT: Martín Palermo.

Goles en el segundo tiempo: 18m. Orellano (VS); 27m. Janson (VS)

Cambio en el primer tiempo: 30m. José Florentín por Bouzat (VS). En el segundo; 16m. Tomás Guidara por Jara y Sebastián Sosa Sánchez por Garayalde (VS); 22m. Santiago Silva por Tomás Martínez y Braian Martínez por Mosquera (A); 36m. Jonathan Zacaría por Meli (A); 39m. Emanuel Insúa por Ortega y Franco Díaz por Pratto (VS). Amonestados: Mulet e Insúa (VS) Meli (A). Incidencia en el segundo tiempo: 46m. expulsado Valentini (A). Cancha: Vélez. Arbitro: Hernán Mastrángelo.

____________________________________

Escucha los podcasts de Junin.net en Spotify