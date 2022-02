Entre la ilusión y la presión: Sarmiento arranca el torneo con el sueño de mantenerse en Primera

Por tercer semestre consecutivo, Sarmiento iniciará como local un campeonato de Primera División. Esta tarde, desde las 19.15, el Verde recibirá a Atlético Tucumán, por la jornada inaugural de la Copa de la Liga Profesional 2022.

Sin embargo, y pese a la coincidencia geográfica con respecto a los últimos dos estrenos del cuadro juninense, la de hoy no será una primera vez como las demás: ante el Decano tucumano, el equipo dirigido por Israel Damonte -que debuta oficialmente como DT del conjunto sarmientista- librará la primera batalla de una temporada en la que deberá luchar de forma permanente, fecha tras fecha, contra la amenaza del descenso a la Primera Nacional.

LEE TAMBIÉN: Sin confirmar la formación, Damonte confió en que Sarmiento "arranque con un triunfo en casa"

El objetivo del Verde, para 2022, es uno solo: asegurar la presencia en la máxima división del fútbol argentino para 2023. Para ello, la directiva encabezada por Fernando Chiófalo apostó al cuerpo técnico encabezado por Damonte, luego de la salida de Mario Sciacqua, en noviembre pasado, y tras un interinato de cinco partidos de Martín Funes, sin los resultados esperados.

Barajar y dar de nuevo: Sarmiento, como en 2021, volvió a mostrarse activo en el mercado de pases y sumó una decena de refuerzos, aunque entre ellos sobresale el delantero Lisandro López, ex-Racing, el nombre más rutilante de todos los que vistieron la camiseta del club en las últimas décadas.

En el campo de juego del estadio Eva Perón, enfrente estará el conjunto tucumano, que se presentará en Junín por tercera vez en menos de un año. En esta ocasión, será dirigido por el juninense Juan Manuel Azconzábal, quien inicia su segundo ciclo en la institución, con la misión de revertir el balance negativo del cierre del año pasado y retornar a la provincia norteña con un resultado favorable para la cosecha de puntos en la tabla de posiciones.

LEE TAMBIÉN: Renovación del plantel y apuesta a un equilibrio de juego: la impronta de Azconzábal en Atlético

En cuanto a Sarmiento, la localía en el debut no ha sido garantía de triunfo en lo que va de su estadía en Primera División, luego del ascenso logrado en enero de 2021. En sus dos actuaciones de inicio de campeonato, el Verde se llevó una derrota del Eva Perón: el 21 de febrero del año pasado, fue caída 2 a 1 ante Vélez, por la Copa de la Liga Profesional; mientras que el 16 de julio, en la apertura del Torneo de la Liga Profesional, el conjunto todavía dirigido por Sciacqua sufrió un duro revés, 3 a 0 en contra, frente a Estudiantes de La Plata.

La tabla de los promedios, que definirá los descensos a la segunda división, lejos está de sonreírle al plantel de Damonte, en el punto de partida de la temporada. El equipo de Junín arrancará en el fondo del escalafón, luego de haber cosechado 36 puntos en 38 encuentros, con una porcentual de 0,947.

POSICIONES

Pos. Equipo 2020 2021 PJ Pts. Promedio

18 Platense 0 45 45 38 1,184

19 Huracán 22 51 73 62 1.177

20 Atl Tucumán 32 40 72 62 1.161

21 Central Cba (SdE) 26 43 69 62 1.112

22 Arsenal 35 33 68 62 1.096

23 Aldosivi 22 44 66 62 1.064

24 Godoy Cruz 18 46 64 62 1.032

25 Patronato 23 37 60 62 0.967

26 Sarmiento (J) 0 36 36 38 0.947

27 Tigre 0 0 0 0 0

28 Barracas Central 0 0 0 0 0

Sarmiento en la Copa de la Liga Profesional





Los debuts del Verde en Primera

Metropolitano 1981 - 22 de febrero - Local

Sarmiento 1 (Iglesias) vs. Ferro 3 (Arregui, Crocco, Jiménez)



Metropolitano 1982 - 18 de julio de 1982 - Visitante

Vélez 1 (Comas) vs. Sarmiento 0



Primera División 2015 - 15 de febrero de 2015 - Local

Sarmiento 1 (Cuevas) vs. River 4 (C. Sánchez, Cavengahi y T. Gutiérrez x2)



Primera División 2016 - 8 de febrero de 2016 - Local

Sarmiento 1 (Bueno) vs Vélez 0



Primera División 2016/2017 - 26 de junio de 2016 - Local

Sarmiento 1 (L. Díaz) vs. Arsenal 0



Copa Liga Profesional 2021 - 21 de febrero de 2021 -Local

Sarmiento 1 (Torres) vs. Vélez 2 (Janson, Almada)



Torneo de la Liga Profesional 2021 - 16 de julio de 2021 - Local

Sarmiento 0 vs. Estudiantes 3 (Apaolaza x2, Castro)

________________________________

