Sin confirmar la formación, Damonte confió en que Sarmiento "arranque con un triunfo en casa"

El DT de Sarmiento, Israel Damonte, brindó ayer por la tarde una conferencia de prensa, en la previa al partido de esta tarde frente a Atlético Tucumán, por la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Desde el SUM de la sede del club, el entrenador evitó confirmar el once titular para recibir al Decano, aunque se descuenta que habrá modificaciones con relación a los amistosos disputados por el Verde durante la pretemporada.

"Tuvimos una buena semana de trabajo y pudimos hacer una muy buena pretemporada. Tenemos un plantel con mucha competencia interna y a veces para el entrenador se hace difícil elegir. Ojalá podamos tener un buen arranque", expresó Damonte.

Por otro lado, el entrenador reconoció que la pelea del promedio por la permanencia en Primera División será el principal foco de atención del Verde esta temporada, aunque aclaró que será "un proceso largo".

"Será un camino largo, no una cosa de dos o tres partidos, pero confiamos en arrancar bien en nuestra cancha. La dirigencia se trabajó bien en el mercado de pases, tuvimos a todos a tiempo, después el Covid-19 hace lo suyo para molestar, pero tenemos más de un jugador por puesto y un plantel con futbolistas de experiencia, otros de mediana edad y también jóvenes que vienen empujando", reflexionó.

En otro pasaje, Damonte anticipó que todos los jugadores tendrán posibilidades de estar en la cancha, teniendo en cuenta el calendario apretado del primer semestre y las posibles bajas que pudieran darse a raíz de la continuidad de la pandemia.

"Todos van a tener oportunidades a lo largo del campeonato, porque es un proceso largo. Más allá de los resultados, tuvimos buenas medidas en los amistosos y aunque siempre queremos ganar, lo hicimos bien. Más que resultados, buscamos rendimientos", explicó.

Con respecto a la identidad que asumirá el equipo en la cancha, precisó: "Busco un Sarmiento competitivo, que sea difícil para los rivales, que pelee hasta la última pelota".

Los cambios

Consultado sobre la posibilidad de que haya varios cambios en la formación de esta tarde, con relación al semestre pasado y lo que se vio en los ensayos de pretemporada, Damonte señaló que los amistosos permitieron evaluar rendimientos, sobre todo a las incorporaciones que fueron llegando en el transcurso de la pretemporada.

"Fuimos cambiando, estudiando rendimientos y nunca tuvimos un equipo titular en el arranque. Fuimos analizando lo que podía ser mejor para este partido, no quiere decir que en la próxima fecha jueguen los mismos", resumió.

En la previa, si bien no confirmó la formación, se espera que Sarmiento forme con Lucas Acosta; Gonzalo Bettini, Federico Andueza, Manuel Guanini, Lautaro Montoya; Guido Mainero, Emiliano Méndez, Julián Chicco, Yair Arismendi; Jonatan Torres y Lisandro López.

El Verde en los amistosos de verano

- 16 de enero - Junín - 1 a 0 vs Agropecuario de Carlos Casares

- 23 de enero - Uruguay - 1 a 0 vs Santiago Wanderers de Chile

- 26 de enero - Avellaneda - 0 a 0 vs Racing

- 29 de enero - F. Varela - 0-1 vs Defensa y Justicia

________________________________

