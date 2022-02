Braian Salvareschi: "Después de todo el esfuerzo que hice, que no me tengan en cuenta me duele mucho"

La noche del 16 de enero del año pasado, Braian Salvareschi fue uno de los protagonistas de la gloria alcanzada por Sarmiento en la cancha de Unión de Santa Fe, en el triunfo sobre Estudiantes de Río Cuarto por la gran final de la Primera Nacional, que depositó a Sarmiento en la Liga Profesional.

Durante los primeros meses del Verde en la máxima categoría del fútbol nacional, el arribo de los marcadores centrales Marcelo Herrera y Nicolás Bazzana lo relegaron al banco de suplentes, por decisión del entonces DT Mario Sciacqua. Sin embargo, lentamente comenzó a crecer en la consideración del cuerpo técnico y terminó recuperando la titularidad.

"Quiero irme bien de Sarmiento, por el cariño que le tengo al club y al hincha"

Hoy, a poco más de un año de la gesta deportiva que lo tuvo como uno de sus responsables, el presente le da vuelta la cara: el nuevo entrenador Israel Damonte le notificó que no será tenido en cuenta, a pocas horas de bajarse el telón del mercado de pases, comienzan a cerrársele los caminos para encontrar una salida.

En diálogo con Democracia, el joven defensor, de 22 años, oriundo de Olavarría pero formado en las inferiores sarmientistas, admitió sentirse "triste y sorprendido" por la postura del cuerpo técnico, a la vez que dejó entrever cierto malestar con la directiva, por no haber aprovechado una oferta que tuvo meses atrás para emigrar a Ucrania, que le hubiera permitido a las partes ahorrarse el conflicto actual.

"Estoy entrenando normal, pero tuve una charla con el entrenador y me informó que no me va a tener en cuenta. Por supuesto que me duele, después de todo el esfuerzo que hice en estos años, peleándola de abajo, estuve en el ascenso y luego arranqué de atrás en el campeonato de Primera y terminé ganándome la titularidad. Que me digan que no me van a tener en cuenta duele y mucho", admitió.

"Es un momento difícil, pero hay que asumirlo"

Por otro lado, Salvareschi reconoció haberse "sorprendido" por la decisión y recordó que recientemente un grupo inversor adquirió el 50% de su pase, transacción que le aseguró a Sarmiento "un dinero importante". De allí que espera, aunque sin demasiadas expectativas, que su situación se destrabe sobre el filo del cierre del mercado de pases, para poder continuar su carrera en otra institución y transitar el semestre relegado de la competencia.

"Me sorprendió y me duele lo que está pasando, pero quiero irme bien de Sarmiento, por el gran cariño que le tengo a la institución y la hinchada", afirmó. Y agregó: "Es un momento difícil, pero hay que asumirlo".

Finalmente, el defensor no descartó de plano la posibilidad de emigrar antes del cierre del mercado, que se producirá mañana, ya con Sarmiento disputando en el estadio Eva Perón su primer partido de la Copa de la Liga Profesional, ante Atlético Tucumán, aunque se mostró poco optimista con un desenlace favorable, al menos en el corto plazo. "Lo veo difícil, no sé si imposible, pero de momento parece complicado", lamentó.

