Con la mente en el debut, Sarmiento volvió a entrenar y espera por Atlético Tucumán

Sarmiento cuenta las horas para el debut en la Copa de la Liga Profesional, el próximo jueves frente a Atlético Tucumán, desde las 19, en el Estadio Eva Perón.

Mientras avanza la cuenta regresiva, el plantel dirigido por Israel Damonte retornó ayer por la tarde a los entrenamientos, en el Centro de Alto Rendimiento, luego de haber tenido el sábado libre.

Fue una jornada de práctica a puertas cerradas, con la premisa de comenzar a definir el once que arrancará en cancha frente al equipo dirigido por el juninense Juan Manuel Azconzábal, que iniciará en Junín se manera oficial su segundo ciclo como entrenador del Decano tucumano.

En una preparación en la que primó el hermetismo y la cautela por parte del cuerpo técnico, apenas dejó ver pistas de cuál será la fisonomía del conjunto juninense, al menos en el arranque del certamen, en una temporada que será clave para la institución, ya que se jugará la permanencia en la máxima categoría del fútbol nacional.

Así, y con algunos entrenamientos más por delante, todo indica que el Verde arrancará con un esquema de 4-4-2, procurando reconstruir la solidez defensiva de los primeros tiempos del equipo en la Liga Profesional, con dos volantes externos y dos puntas bien definidos.

De acuerdo con los últimos ensayos amistosos, todo indica que Manuel Vicentini será el arquero; la línea de cuatro defensores estará integrada por Gonzalo Bettini y Lautaro Montoya como laterales, mientras que Gastón Sauro y Federico Rasmussen serían los marcadores centrales; en el mediocampo, por los costados corren con algo de ventaja Guido Mainero, por derecha, y Yair Arismendi, por izquierda; y, en el ataque, aparece un extenso abanico de opciones para formar la dupla delantera: Jonatan Torres-Luciano Gondou, Lisandro López-Jonatan Torres ó Luciano Gondou-Lisandro López.

En un porcentaje nada despreciable, la decisión final sobre quiénes conformarán el frente de ataque dependerá del futuro deportivo de Jonatan Torres, a partir del interés de Colón de Santa Fe para negociar su incorporación (ver aparte), de cara a un semestre en el que el Sabalero jugará la Copa Libertadores de América.

La situación de Torres

Como en los últimos mercados de pases, las versiones sobre el interés de varios clubes por llevarse de Junín los goles de Jonatan Torres estuvieron a la orden del día en el verano 2022.

En principio, en diálogo con Democracia, el atacante santafesino aclaró que se encuentra "muy tranquilo" vistiendo la camiseta del Verde, pese a que su nombre sonó para reforzar las plantillas de San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Newell's Old Boys de Rosario.

En las últimas horas, también Colón de Santa Fe se metió en la discusión, con Mario Sciacqua, ex DT del Verde, oficiando de director deportivo de la institución "sabalera". En el club, desde las Comisión Directiva a cargo de Fernando Chiófalo confirmaron a Democracia el sondeo del cuadro santafesino, aunque hasta el momento la propuesta está muy lejos de las pretensiones del Verde.

En principio, la oferta de Colón fue por un préstamo, pero la dirigencia juninense aclaró que la única posibilidad de que Torres emigre de Sarmiento será si se concreta la compra de la totalidad de su pase.

Por otro lado, el Sabalero también dejó en claro que el goleador del Verde no es la primera opción para reforzar el ataque, ya que, hasta el momento, los cañones de la dirigencia encabezada por José Vignatti y el DT Julio César Falcioni vienen apuntando a Ramón "Wanchope" Ábila, aunque por ahora no consigue abrir la puerta para su salida de Boca. Como opciones, Colón evalúa avanzar en la contratación del delantero de Platense, Matías Tissera, o el propio Jonatan Torres.