Gonzalo Lamardo y Nicolás Trecco tienen nuevos equipos

Dos futbolistas de nuestra región tienen nuevos equipos, ambos en el torneo de la Primera Nacional de la AFA.

El exjugador de San Martín de Roberts (partido de Lincoln), Boca Juniors, San Martín de Tucumán y Cerro Largo de Uruguay, el roberense Gonzalo Lamardo, jugará durante el 2022 –tras recuperarse de una lesión en su pie derecho- en Alvarado de Mar del Plata.

Lamardo, volante ofensivo de 24 años, decidió fichar para el conjunto marplatense luego de volver al club dueño de su pase, Boca Juniors, ya que no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador “xeneize”, Sebastián Bataglia, incorporándose a los de “La Feliz” que dirige Walter Gastón Coyette.

Lamardo fue el octavo refuerzo que contrató Alvarado, ya que se incorporaron los laterales Nahuel Menéndez y Emanuel Del Barco; el defensor central Juan Francisco Mattia; el volante central Ariel Chaves y los delanteros Leandro Vella, Victorio Ramis y otro ex Boca Juniors, Nazareno Solís.

Alvarado debutará el sábado 12 del corriente a las 20 horas recibiendo en el estadio José María Minella de Mar del Plata a Sacachispas, equipo donde juega otro futbolista de la región, el defensor pintense Gonzalo Errecalde.

Nicolás Trecco en Chaco For Ever

En cuanto al delantero nacido en Florentino Ameghino, Nicolás Trecco, de 33 años, pasó a militar en Chaco For Ever, otro equipo que militará en la Primera Nacional.

“Nico” estaba jugando en Cipolletti de Río Negro, equipo que no pudo ascender al caer precisamente ante los chaqueños y sus buenas actuaciones llevaron a la dirigencia de For Ever a contratarlo.

Luego de pasar por Barracas Central, Trecco había regresado a Cipolletti, recordándose sus pasos anteriores por Huracán de Parque de los Patricios (en aquel equipo dirigido por Ángel Cappa que fue privado de ser campeón de Primera por un error arbitral, ante Vélez), El Linqueño, otros equipos de nuestro país y del exterior.